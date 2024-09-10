Erdoğan: Muhalefet halkın iradesine hakaret ediyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi, 'cumhura hakaret edenleri himaye partisine' dönüştürdüler." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefetin içler acısı durumda olduğunu belirtti.

"Yönettikleri şehirlerde çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle balıklar nefes alamıyor, bırakın insanları." diyen Erdoğan, muhalefetin kayırmacılık skandallarına her gün bir yenisinin eklendiğini, iş bilmezliklerinin kendi tabanlarının bile sabrını taşırdığını söyledi.

Daha ortada fol yok, yumurta yokken muhalefetin koltuk kavgası verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çıkıp göğüslerini gere gere 'İşte bizim eserimiz' diye millete gösterebilecekleri tek bir hizmetleri yok. Liyakat, dürüstlük, tutarlılık, halka verdikleri sözün arkasında durma gibi erdemler, siyasi lügatlerinde zaten yer almıyor. Peki bunun yerine ne var? Kavga var, didişme var, ayak oyunu var; mebzul miktarda kumpas var. Kendi çıkarları, kendi siyasi kariyerleri dışında hiçbir şey düşünmüyorlar, hiçbir şeyle de ilgilenmiyorlar.

'Değiştik' dediler, 'Normalleştik' dediler, 'Eski alışkanlıklarımızı terk ettik' dediler, 'Helalleştik' dediler; ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi 'cumhura hakaret edenleri himaye partisine' dönüştürdüler. İnsanda biraz mahcubiyet duygusu olur. İnsanda biraz millete ve milletin iradesine saygı olur. İnsanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Hem geçmişte olduğu gibi hakareti taltif edeceksiniz hem de değişimden bahsedeceksiniz. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı mürailiktir, tutarsızlıktır; tek parti CHP'si kodlarına geri dönmektir. Şunu çok net söylemek isterim. Bunu ne bize ne de millete yutturabilirsiniz. Millet ne dediğinize değil, ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da hakareti himaye edeni de affetmez."

"Sadece partimize, sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf, Türk siyasetine yakışmamıştır." ifadesini kullanan Erdoğan, fotoğrafın Türk demokrasisine hiç yakışmadığını vurguladı.

O fotoğrafın siyaset kurumunun itibarına gölge düşürdüğünü dile getiren Erdoğan, bu gölgenin bir an önce kaldırılması, bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatinde olduklarını kaydetti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in millete bir "özür borcu" olduğuna inandıklarını belirtti.

" İsrail'in işgal ve istila politikası pervasızca devam ediyor"

Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı coğrafyanın, ciddi krizlerden geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, kuzeydeki savaşın 2,5 yılını geride bıraktığını hatırlattı.

Doğu'da gerilimli atmosferin halen sürdüğünü, güneyin zaten sıcak çatışmalarla boğuştuğunu ifade eden Erdoğan, İsrail ile İran arasındaki tansiyonun giderek yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in işgal ve istila politikasının pervasızca devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, böylesine sorunlu bir tablo içerisinde istikrarını koruyan, birlik ve beraberliğini muhafaza eden, ekonomide, turizmde, savunma sanayisinde, dış politikada, ticarette, güvenlikte atılım halinde olan yegane ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

"Tüm siyasi partilerden sağduyuyu önceleyen tavır bekliyoruz"

Erdoğan, bunu bozmaya, dinamitlemeye, riske atmaya kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "İç cephemizin güçlü tutulması noktasında hepimize, tüm siyasi aktörlere görevler düşmektedir. Sorumlu siyaset anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Dikkat edin sorumlu siyaset diyorum, sorunlu siyaset değil. İşte AK Parti kadroları bunun ta kendisidir." diye konuştu.

Muhalefet başta olmak üzere tüm siyasi partilerden sağduyuyu önceleyen tavır beklediklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin önceliklerinin ortada olduğunu söyledi.

"Bizim gündemimizde bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi indirmek var"

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehditlerin ortada olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin, 14/28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy oranıyla verdiği kesin karar ortadadır. Türkiye'nin gerçek gündemi dışında ortaya atılan her konuya biz 'Havanda su dövmek' olarak bakıyor ve nazarı dikkate almıyoruz.

Muhalefet neyle uğraşırsa uğraşsın; bizim gündemimizde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek var. Bizim gündemimizde hayat pahalılığını sona erdirmek var. Bizim gündemimizde üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak var. Bizim gündemimizde bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi indirmek var. Bizim gündemimizde bölgemizdeki yangından ülkemizi korumak var; Gazze'de 11 aydır süren katliamı durdurmak var, kuzeyimizdeki savaşa adil bir çözüm bulmak var. Bizim gündemimizde millete meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmak var. Bizim gündemimizde sadece eser var, hizmet var, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması var, dış politikada manevra alanımızı olabildiğince genişletmek var. Biz iş üretecek, milletimize hizmet edeceğiz, ülkemize vizyon ve hedef göstereceğiz. Bize saldıranları ise milletimizin değerlendirmesine havale edeceğiz. Sizlerden de illerinizde bu yüksek hassasiyetle çalışmanızı bekliyorum."

(Sürecek)