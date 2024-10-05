Erdoğan: Oruçreis, Somali'de her biri 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruçreis, artık Somali'de her biri 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uğurladığı Oruçreis araştırma gemisiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Bugün Oruçreis araştırma gemimizi Somali'ye uğurladık. 2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruçreis, artık Somali'de her biri 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek. On yıllardır çatışma, istikrarsızlık ve açlıkla anılan Somali bölgesi, Oruçreis'in keşifleri sonrasında artık ekonomik kalkınmayla, refahla, huzurla gündeme gelecek. Somali açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerimizden de Allah'ın izniyle müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.