Erdoğan, CHP Genel Başkanı\'nın bedelli askerlik açıklamasını eleştirdi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bedelli askerlik yapanlara yönelik sözlerine ilişkin, "Bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir." dedi.

Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Yol senin yolundur, yoldaşım sensin. İyi gün, kötü gün haldaşım sensin. Canımın canısın, kardeşim sensin. Hasretim ülfetim sanadır Sivas" dizelerini okuyarak başlayan Erdoğan, Sivaslılarla hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkümüzün söylendiği, sazımızın çalındığı, emeğimizin bütünleştiği, birlik ve beraberliğimizin teminatı Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu." diye konuştu.

Selçukluların emaneti, Milli Mücadele fişeğinin ateşlendiği şehir, Aşık Veysel'in gönül yuvası Sivas'tan aldıkları ilhamla ilan ettikleri Türkiye Yüzyılı vizyonunu mutlaka hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bir daha hiçbir insanımızın Sivaslı Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere, ihanetlere, zulümlere maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini, dünyanın herhangi bir yerinde mahzun kalmasına seyirci kalmayacağız." ifadesini kullandı.

"Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır"

Her alanda yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla destekleyerek ülkeyi kesintisiz büyüttüklerini ve Türk insanının öz güvenini artırdıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önce kendi insanımıza inanmaktan, güvenmekten, onunla gönül ve el birliği yapmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır. Binlerce yıllık tarihimiz boyunca ne zaman bu anlayışı kalbimizde yaşattık ve hayatımıza tatbik ettiysek cihana hükmettik. Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak, ne zaman her birimiz kendi benlik davamıza kapıldıysak işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kavgaların, yaşanan krizlerin, terörün, ülkemize hangi ağır maliyetleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz."

Bugün alanda 75 bin kişi bulunduğu bilgisini paylaşan Erdoğan, "İşte Sivas bu." dedi.

Erdoğan, daha sonra alandaki "Kalite standartlarımız gereği sadece Reis'e ve Hilmi Başkana oy veriyoruz", "Siz uzaya mekik gönderdiniz de başörtüsü kuyruğunuza mı takıldı", "CHP nereden bilsin hiç seçim kazanmamış ki", "Babalar sözünü tutar" ifadelerinin yazılı olduğu bazı pankartları okudu.

"Her alanda gerçekten tarih yazdık"

Geride kalan 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çalışıp çabaladıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birlik, beraberlik, kardeşlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın, adeta üzerine titrememizin sebebi budur. En büyük üzüntümüz, bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir. Burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü, eksiğini giderdi. Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldi. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara, savunma sanayinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdık. 81 vilayetimizin, 922 ilçemizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik."

Örneğin, Sivas'ı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduklarını, sayılmaya kalksa saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkeye kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi bir türlü başaramadık. Bu partide zaman içinde sloganlar, söylemler değişti, hatta genel başkanlık koltuğunda oturan şahıslar bile değişti fakat hiçbir değişim, CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen, gideni aratıyor. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha yüzleştik. Biliyorsunuz, devrik genel başkan bay Kemal ile pek anlaşamaz, hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de Konya'yı, Çorum'u ayrı birer ülke zannetse de Kuzey Kıbrıs'taki Maraş'ın adını daha önce hiç duymamış olsa da yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da yine de bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı. 13 kez ne yaptı? Bay bay bay Kemal."

"Bu kadarını biz de beklemiyorduk"

CHP'nin yeni genel başkanının ise "her açıdan tam bir hayal kırıklığı olduğu" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı orta oyunlarını hiç takip etmediğimiz için çapı, kalibresi, bu konuda pek bir fikir sahibi değildik. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil, inanın bizi de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını, muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya bir skandala imza atıyor ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için de sürekli insanımızı kışkırtıyor, birbirine düşürmeye çalışıyor. Şimdi de çıkmış, 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz' demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir."

(Sürecek)