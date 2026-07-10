Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreciyle yeni hikaye yazacağız

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'ndeki (MSÜ) "MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni"ne katıldı. Konuşmasında 125'i yabancı ülkelerden gelen misafir askeri personel olmak üzere toplam 301 subayın gurur gününe iştirak ettiklerini ve mezuniyet sevinçlerini paylaştıklarını kaydeden Erdoğan, "Dereceye birlikte 16'ncı dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile sekizinci dönem Kuvvet Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimlerini neticelendiren tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MSÜ, KÜRESEL ÖLÇEKTE YILDIZI PARLAYAN EĞİTİM KURUMLARIMIZDAN BİRİ HALİNE GELDİ"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz, küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir. Vatanına, milletine, devletine aşkla bağlı, donanımlı, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak, milletimizin iftihar kaynağıdır. Savunma, güvenlik ve strateji gibi alanlarda yürüttüğü araştırmalarla ulusal ve uluslararası yayın, rapor ve danışmanlık faaliyetleriyle askeri harekat ortamı ve askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümleriyle üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir."

Erdoğan, hükümet olarak kurulduğu günden beri üniversitenin yanında olup, subay ve astsubayların daha yüksek standartlarda, daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için fiziki ve teknik altyapı başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılama noktasında ayrı bir hassasiyet taşıdıklarını söyleyerek, "Bundan sonra da Milli Savunma Üniversitemizin daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"YENİ SİSTEMİN KUTUP BAŞLARINDAN BİRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Savunma ve güvenlikte gelişimin tezahürlerini net şekilde gözlemliyoruz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız."

Keşif ve gerçek zamanlı haber almanın vazgeçilmez birer kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam, planlamayla birlikte sevk ve idareyi de her zamankinden daha kritik hale getirmiştir. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milli Savunma Üniversitemizde yetişen subaylarımız hem planlama hem de sevk ve idare noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Gazi Mustafa Kemal, tuttuğu notlardan birinde 'Komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir' diyor. Farklı misyonlarda görüyoruz ki, komutanlarımız eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla, harp tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar. Biz de devlet olarak, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde, yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Savunma sanayinde yüzde 82 yerlilik oranına ulaştıklarını söyleyen Erdoğan, geliştirilen ürünleri doğrudan sahada test ettiklerini, yeni bildirimler ışığında sürekli yenileyip güncellediklerini kaydetti. Erdoğan, mühendislerin, yazılımcıların, teknisyenlerin, sektörde faaliyet gösteren dört bine yakın firmanın başarılarına her gün yenisini eklediklerini vurgulayarak, güvenlik birimlerini yerli ve milli ekipmanlarla, son teknolojiye sahip teçhizatlarla donattıklarını dile getirdi.

"GEÇTİĞİMİZ AY 803 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE ÜRÜN İHRAÇ ETTİK"

Erdoğan, "Bilhassa ihracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'a yakın artışla dört milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik" dedi.

Risk ve tehditleri doğru okuyabilen, bu sistem ve teknolojileri etkin kullanabilen, farklı platformlardan gelen verileri uygulamaya döken subaylar ve askerlerin de savunma sanayinde yakalanan bu ivmeyi sahada milli kazanımlara dönüştürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Kurmay aklın üretim merkezi olan Milli Savunma Üniversitemiz yetiştirdiği vatan evlatlarıyla bu kazanımları sürdürülebilir kılmaktadır. Türk milleti olarak dünyada başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek ölçüde köklü ve zengin bir askeri birikime sahibiz. Kara kuvvetlerimiz iki hafta önce iki bin 235'inci yaşını kutladı. Dünyanın en eski askeri müzesi olan Harbiye Askeri Müzesi'ni 1453'te kurmuş bir milletiz" diye konuştu.

"BARIŞIN KALICI HALE GELEBİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ KAPIYI ZORLUYORUZ"

Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

"Biz yalnızca bugünkü orduların temelini teşkil eden onlu sistemi kuran değil, aynı zamanda hilal taktiğine asıl derinliğini veren yontma keser taktiğini ve örtme harekatını da dünya savaş literatürüne kazandıran bir milletiz. Evcilleştirdiğimiz atları cenk meydanlarında fırtına gibi kullanarak, piyade ağırlıklı savaşın konseptini biliyorsunuz, biz değiştirdik. Süvariye 360 derecelik manevra imkanı sunan üzengiyi ordu millet olarak biz icat ettik. İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken Sultan Fatih'in döktürdüğü şahi toplarıyla karadan yürüttüğümüz gemilerle askeri dehamızın ışıltısıyla yeni bir destan kaleme aldık."

Daha burada sayamayacağımız birçok yeniliği harp sahasına ve sanatına biz kazandırdık. Tüm bunları yaparken toprakla birlikte gönüller de fethettik. Yüzümüzü iyilik ve adaletle, zekamızı erdem ve merhametle taçlandırdık. Bugün de aynı çizgide ilerliyor, ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Gönül coğrafyamızda kanayan yaraları biz sarıyor, diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz.

"İTTİFAK'IN GELECEĞİNİ TÜRKİYE'DE ELE ALDIK"

Aynı şekilde mensubu olduğumuz uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. Biliyorsunuz, iki gün önce NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde İttifak'ın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin ülkemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde takip etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi, iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken, 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız."