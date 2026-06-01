Erdoğan: Türkmen gazı iş birliği için büyük fırsatlar var

01.06.2026 13:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na mesaj göndererek Türkiye-Azerbaycan ortaklığıyla Suriye'ye gaz tedarikinin başladığını ve Türkmen gazının ihracı için iş birliği fırsatları olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajda, "Türkiye- Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda iş birliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Enerji Haftası'na bir mesaj gönderdi. Mesajı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan mesaja göre, Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin Azerbaycan ile enerji alanında attıkları adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti. Bölge için hayal olarak nitelendirilen birçok mega projeyi, Azerbaycan'la birlikte başarıyla hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, Azerbaycan ile başlattıkları ve bir diğer dost ülke Gürcistan'ın katkılarıyla tamamladıkları "Bakü-Tiflis-Ceyhan", "Bakü-Tiflis-Erzurum" ve TANAP boru hattı gibi projelere değinerek, "Azeri-Çırak-Güneşli" ve "Şahdeniz" ortaklığı suretiyle Azerbaycan'la iş birliğinin daha da derinleştiğini vurguladı.

"YEŞİL ELEKTRİK İLETİMİ VE TİCARETİ PROJESİYLE TÜM BÖLGEMİZİN ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI SUNMAYI TEMENNİ EDİYORUZ"

Türkiye ile Azerbaycan'ın "Şafak-Asiman'daki" yeni ortaklığının bu iş birliğinin hız kesmeden sürdüğünün adeta yeni kanıtı niteliğinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl hizmete giren 'Iğdır-Nahçıvan boru hattı' Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini desteklemiş, pekiştirmiştir. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantıları bizler için stratejik önemde olmayı sürdürüyor. İnşallah, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti' projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte tüm bölgemizin enerji güvenliğine de katkı sunmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Aynı şekilde geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda iş birliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır. Kazakistan'ın doğal kaynaklarının Batı pazarlarına ulaştırılmasında Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının daha da artarak kullanıldığına şahit oluyoruz" dedi.

Türkiye olarak, yenilenebilir ve yeşil enerji dahil enerjinin tüm boyutlarında, verimlilik ve çevreye saygıyı esas alarak etkinliği sağlamaya yönelik bir vizyona sahip olduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Küresel iklim eyleminde öncü ve örnek ülkelerden biri olma kararlılığımızı, bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Zirvesi ile pekiştireceğiz. Bu düşüncelerle Bakü Enerji Haftası'nın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

