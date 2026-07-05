Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney görüştü

05.07.2026 07:46  Güncelleme: 07:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştığımızı, bu amaçla atılan adımları sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney görüştü - Son Dakika

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