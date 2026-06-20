Erdoğan ve Rumen mevkidaşı İstanbul’da görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Rumen mevkidaşı İstanbul’da görüştü

Erdoğan ve Rumen mevkidaşı İstanbul’da görüştü
20.06.2026 16:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda görüştü. Görüşme, Contraamiral Roman korvetinin Romanya'ya teslimi ve TCG Koçhisar gemisinin Türk Deniz Kuvvetleri'ne hizmete alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Contraamiral Roman korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi ve Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında inşa edilen TCG Koçhisar (P-1221) Açık Deniz Karakol Gemisinin Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilerek hizmete alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan, teslim töreninin gerçekleştiği İstanbul Tersane Komutanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: DHA

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