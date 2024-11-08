Ereğli'de Kömürün Bulunuşunun 195. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ereğli'de Kömürün Bulunuşunun 195. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Ereğli\'de Kömürün Bulunuşunun 195. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kömürün bulunuşunun 195. yıl dönümünde düzenlenen törende, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu madenciliğin zorluklarına dikkat çekti. Törende Uzun Mehmet Anıtı'na çelenk konuldu ve madencilik kültürünün önemine vurgu yapıldı. Mutlu, bölgede 1,5 milyar ton taş kömürü rezervi bulunduğunu ve bu kaynakların sanayiye katkısını vurguladı.

08.11.2024 17:31
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kömürün bulunuşunun 195'inci yıl dönümünde tören düzenlendi. Kömürü bulan Uzun Mehmet'in anıldığı törende konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, " Madencilik, dünyanın en zor, en ağır ve en riskli iş kollarından biridir. Bu kültür sabahtan akşama kazanılmamıştır. Maden işçileri; bu kültürü, 176 yıllık üretim sürecinde kazanmış, bu uğurda 5 bin şehit vermiştir." dedi.

Uzun Mehmet'in kömürü buluşunun 195'inci yılında, bugün öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi'ndeki Uzun Mehmet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, sendika ve kurum yöneticileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende, Uzun Mehmet Anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

'BÖLGE İNSANIMIZ ACILAR YAŞAYARAK MADENCİLİĞİ ÖĞRENMİŞTİR'

Törende konuşan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "Madencilik, dünyanın en zor, en ağır ve en riskli iş kollarından biridir. Madencilik, özveri ve kültür işidir. Bu kültür sabahtan akşama kazanılmamıştır. Maden işçileri; bu kültürü, 176 yıllık üretim sürecinde kazanmış, bu uğurda 5 bin şehit vermiştir. Bölge insanımız acılar yaşayarak madenciliği öğrenmiştir. Maden havzamız, taş kömürü üretimi, demir-çelik fabrikaları ve enerji santraliyle uzun yıllar ülkemiz sanayisinin lokomotifi olmuş, ülkemizin gelişip büyümesine büyük katkılar vermiştir" dedi.

1,5 MİLYAR TON TAŞ KÖMÜRÜ REZERVİ

Bölgede çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervi olduğunu belirten Mutlu, "Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervimiz var. TTK'nın kurulu kapasitesi yıllık 5 milyon ton kömür üretimidir. Yani ülkemizin de kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır. Demir-çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki öz kaynağımız taş kömürüne ihtiyaç olduğu açıktır. Başta demir-çelik sanayisinin ihtiyacı olan koklaşabilir taş kömürünü havzamızdan karşılayabilmemiz mümkündür" ifadelerini kullandı.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: DHA

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