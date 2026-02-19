Eren, Amedspor Olaylarını Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
Eren, Amedspor Olaylarını Meclis Gündemine Taşıdı

19.02.2026 16:00
Serhat Eren, Amedspor maçlarındaki nefret söylemlerini, bakanlara sorularla Meclis'te gündeme getirdi.

(TBMM) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Amed spor'un maçlarında yaşanan olayları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.  Eren, "Spor alanları nefretin değil eşitliğin ve birlikte yaşama iradesinin alanı olmalıdır. Etnik kimliği hedef alan tehdit ve düşmanlaştırıcı söylemler karşısında etkili soruşturma yürütülmemesi, hukuk devleti ilkesini zedelemekte ve toplumsal barışı yaralamaktadır" dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Amedspor maçlarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri verdi. Eren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Spor alanları nefretin değil eşitliğin ve birlikte yaşama iradesinin alanı olmalıdır"

"Son dönemde Amedspor karşılaşmaları üzerinden Kürt halkını hedef alan ırkçı tezahüratlar, açık tehditler ve provokasyonlar kamuoyuna yansımaktadır. Buna karşın Sakaryaspor maçı sonrasında 100'ün üzerinde Amedspor taraftarının ifadeye çağrılması, kamuoyunda ciddi bir ayrımcılık ve seçici adalet algısı yaratmıştır. Spor alanları nefretin değil eşitliğin ve birlikte yaşama iradesinin alanı olmalıdır. Etnik kimliği hedef alan tehdit ve düşmanlaştırıcı söylemler karşısında etkili soruşturma yürütülmemesi, hukuk devleti ilkesini zedelemekte ve toplumsal barışı yaralamaktadır. Bu çerçevede, söz konusu olaylara ilişkin olarak İçişleri, Adalet ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarına yazılı soru önergeleri verdik; ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak spor alanlarında etnik kimlik temelli nefret söylemleri ve ayrımcılık iddialarının araştırılmasını talep ettik. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

"Etnik kimliği hedef alan tehdit söylemlerinin artmasının toplumsal barışı zedelediği açıktır"

Eren'in, Bakanlara yönelttiği bazı sorular şöyle:

"-Sakaryaspor yöneticilerinden Z.K. hakkında söz konusu ifadeler nedeniyle herhangi bir adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise hangi Ceza Kanunu maddeleri kapsamında yürütülmektedir?"

-Kürt halkını hedef alan tehdit ve düşmanlaştırıcı söylemlerin TCK 216, 122, 106 ve 125 kapsamında resen soruşturulması yönünde savcılıklara iletilmiş özel bir genelge veya uygulama talimatı mevcut mudur?

-Son 1 yıl içerisinde Kürtlere yönelik şiddet içeren söylemler, tehdit açıklamaları veya nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle kaç soruşturma başlatılmıştır? Bu soruşturmaların kaçında kamu davası açılmış, kaçında mahkumiyet kararı verilmiştir?

-Z.K. hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise hangi Türk Ceza Kanunu maddeleri kapsamında yürütülmektedir?

-Spor alanları üzerinden etnik kimliği hedef alan tehdit söylemlerinin artmasının toplumsal barışı zedelediği açıktır. Bakanlığınız, Kürt yurttaşların kendilerini eşit ve güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla özel bir politika veya güven artırıcı mekanizma oluşturmayı planlamakta mıdır?

-Son 1 yıl içerisinde Kürtlere yönelik şiddet içeren söylemler, tehdit içerikli açıklamalar veya sosyal medya paylaşımları nedeniyle kaç soruşturma başlatılmıştır?

-Spor kulübü yöneticilerinin etnik kimliği hedef alan tehdit içerikli açıklamaları, Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı kapsamında hangi yaptırımlara tabidir?

-Son 5 yıl içerisinde spor müsabakalarında etnik kimlik temelli nefret söylemi nedeniyle kaç kulüp yöneticisi, sporcu veya kulüp hakkında disiplin işlemi yapılmıştır?

-Bakanlığınız, spor alanlarında nefret söylemini önlemeye yönelik özel bir eylem planına sahip midir?"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Milletvekili, Serhat Eren, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

