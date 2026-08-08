Erenköy Direnişi\'nin 62. Yılı Törenle Anıldı

Haber: Yusuf KANLI

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Şanlı Erenköy Direnişi'nin 62'nci yıl dönümü nedeniyle Erenköy'de düzenlenen törene katıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları ile yurttaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı. Törende daha sonra katılımcılar şehit kabirlerine çiçek bıraktı, dua okundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 62'nci yıl dönümünde, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyorum.

Henüz çok genç yaşlarda, Kıbrıs Türk halkının varlığını, özgürlüğünü ve onurunu korumak uğruna ortaya koyduğunuz eşsiz mücadele, bugün de bizlere ilham vermeye ve yol göstermeye devam etmektedir. Sizler, Kıbrıs Türk halkının güven içinde yaşayabilmesi için en büyük fedakarlığı göstererek canınızı ortaya koydunuz. Kıbrıs Türk halkı, sizlerin ve kahramanlarımızın verdiği mücadeleyi her zaman saygı ve minnetle hatırlayacaktır.

Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, emanet bıraktığınız değerlere sahip çıkmak ve çocuklarımıza barışın, adaletin ve güvenin hakim olduğu bir gelecek bırakmak için aynı kararlılıkla çalışmaktır. Mücadelemiz, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceksiz kalmaması ve halkımızın onurlu bir yaşam sürmeye devam etmesi içindir.

Sizleri sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun".

"ERENKÖYÜ ANMAK İÇİN O GÜNLERDE YAŞANANLARA, O GENÇLERİN GÖZÜNDEN BAKMAK GEREKİR"

Cumhurbaşkanı Erhürman, daha sonra yaptığı konuşmada da şunları kaydetti:

" Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 62. yıl dönümünde, bu topraklar uğruna mücadele edenleri anmak, onların bizlere bıraktığı emanete sahip çıkma kararlılığını bir kez daha göstermek için bir aradayız. Bugün tam 62 yıl geride kaldı. Şanlı Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varlığına, özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkma iradesini en güçlü şekilde ortaya koyduğu mücadelelerden biridir. Erenköy'ü anlamak için o günlerde yaşananlara, o gençlerin gözünden bakmak gerekir.

Henüz çok küçük yaşlarda, kimisinin yaşı yirmiyi bile bulmayan gençler, şahsi geleceklerini düşünmek yerine bu halkın geleceği için mücadele ettiler. Siyasi görüşleri farklıydı. Düşünceleri farklıydı. Hayata bakışları farklıydı. Ama en zor zamanda, ortak bir paydada buluştular. O ortak payda, Kıbrıs Türk halkının varlığı ve geleceğiydi. Erenköy'ün bize bıraktığı en büyük miraslardan biri de budur.

Kıbrıs Türk halkı, farklılıklarını yok saymadan, ortak değerleri etrafında bir araya gelebilecek kabiliyette bir halktır. Destansı Erenköy Direnişi'nde mücadele eden gençlerin hikayesi de bize bunu en açık şekilde göstermektedir. Bir halkın en zor günlerinde ihtiyaç duyduğu şey, birbirinden farklı insanların ortak bir gelecek için birlikte hareket edebilmesidir.

Asla unutmamak gerekir ki 'Bereketçiler' de bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıydı. Derme çatma teknelerle, büyük riskler alarak denizi aşan 'Bereketçiler', Erenköy'deki direnişin ayakta kalmasına katkı koydular.

Kimi eline silah aldı, kimi 'Bereketçiler' gibi teknesiyle yola çıktı, kimi Şair Süleyman Uluçamgil gibi kalemiyle dile getirdi. Hepsi hayatını ortaya koydu. Hepsinin ortak amacı, Kıbrıs Türk halkının geleceğini garanti altına almaktı.

Erenköy denildiğinde, bu mücadelenin Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağını da vurgulamak gerekir. Erenköy'de yaşananlar sırasında Türk Hava Kuvvetleri pilotu Yüzbaşı Cengiz Topel'in uçağının düşürülmesi ve ardından şehit edilmesi, Erenköy Direnişi'nin en acı ve en sembolik olaylarından biri olarak yerini aldı. Cengiz Topel de Erenköy'de hayatını kaybedenler gibi, bu mücadelenin bedelini canıyla ödedi. Bu vesileyle, onun şahsında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine destek veren herkesi de saygıyla anıyorum.

"BİZİM GÖREVİMİZ, GEÇMİŞTE YAŞANAN ACILARI UNUTMADAN GELECEĞİ KURMAKTIR"

Büyüklerimizin verdiği varoluş mücadelesinden çok şey öğrendik ve onlara karşı büyük sorumluluklarımız var. Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük sorumluluk, çocuklarımızın geleceğini korumaktır. Erenköy'de mücadele eden gençler, kendilerinden sonraki nesillerin güvenliği ve özgürlüğü için mücadele ettiler. Bugün bizim görevimiz ise onların bize bıraktığı ülkeyi çocuklarımıza daha güzel, daha güvenli, daha adil ve daha huzurlu şekilde bırakmaktır. Çocuklarımız konusunda hepimizin ortak bir sorumluluğu vardır. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, hangi düşünceden gelirsek gelelim, çocuklarımızın geleceği söz konusu olduğunda ortak bir paydada buluşabilmeliyiz. Erenköy'de mücadele eden gençlerin bize verdiği en önemli derslerden biri de budur.

Bizim görevimiz, geçmişte yaşanan acıları unutmadan geleceği kurmaktır. Çocuklarımızın bir daha savaşları, çatışmaları ve acıları yaşamaması için çalışmaktır. Bu topraklarda yaşayan her çocuğun güven içinde büyüyebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için mücadele etmektir. Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuz, onların uğruna mücadele ettiği değerlere sahip çıkmakla ödenir.

Süleyman Uluçamgil'in 20 yaşında yarım kalan hayatını ve şiirlerini, 'Bereketçiler'in büyük riskler altında taşıdığı mühimmat ve umutları, Cengiz Topel'in hayatını kaybeden bir pilot olarak bıraktığı hatırayı unutmadan, daha çok çalışarak onlara borcumuzu ödeyeceğiz.

Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini her platformda, kararlılıkla savunacağız. Bunu yaparken çocuklarımızın geleceğini, barışı ve güvenliği düşünerek yapacağız. Bizim mücadelemiz, hiçbir çocuğun geleceksiz kalmaması içindir. Bizim mücadelemiz, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması içindir. Bizim mücadelemiz, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğine güvenle bakabilmesi ve onurlu bir yaşam sürmeye devam edebilmesi içindir. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için daha çok çalışacağız. Çünkü Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün de vardır, yarın da var olacaktır.

Başta Erenköy Direnişi'nde hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum."