Erkan Baş, Bozcaada liman projesinde 2018 ÇED kararını Kurum'a sordu - Son Dakika
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Erkan Baş, Bozcaada liman projesinde 2018 ÇED kararını Kurum'a sordu

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Erkan Baş, Bozcaada liman projesinde 2018 ÇED kararını Kurum\'a sordu
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı projesinde ÇED süreci yürütülmediğini belirterek Kurum ve Yumaklı'ya önerge verdi. Baş, 2018'deki ÇED kararını sorarak Bozcaada halkının endişesini ve projenin arkeolojik sit alanlarına etkisini TBMM'ye taşıdı.

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş,  "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yapımı planlanan "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" projesini TBMM gündemine taşıdı. Baş, proje için ÇED süreci yürütülmediğini ve sürecin şeffaf işletilmediğini belirterek, yurttaşların tepkisine dikkati çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergeleri veren Baş, önergelerde "İhale dokümanına göre, adanın mevcut limanında 291 m ana dalgakıran onarımı, 152 metre ana dalgakıran uzatılması, 165 metre tali dalgakıran, 135 metre rıhtım onarımı ve çelik fener kulesi imalatı öngörülmektedir. Ancak proje ile ilgili herhangi bir ÇED süreci yürütülmemiştir" ifadelerini kullandı.

"HALKTA ENDİŞE YARATIYOR"

Projenin Bozcaada halkını endişelendirdiğini vurgulayan Baş, sunduğu önergelerde şunları kaydetti:

"İhale dokümanına göre, adanın mevcut limanında 291 m ana dalgakıran onarımı, 152 m ana dalgakıran uzatılması, 165 m tali dalgakıran, 135 m rıhtım onarımı ve çelik fener kulesi imalatı öngörülmektedir. Ancak proje ile ilgili herhangi bir ÇED süreci yürütülmemiştir. Bozcaada'nın antik liman bölgesinde, Bozcaada Kalesi'nin, 2. ve 3.derece arkeolojik sit alanlarının hemen dibinde ve kentsel sit alanının içinde yer alan proje ile limanın ölçeksiz biçimde büyütülmek istenmesi ve sürecin şeffaf biçimde işlememesi yurttaşların tepkisini çekmektedir. 2018 yılında çevresel değerlendirmeye konu edilen ve ÇED Gerekli Değildir kararı verilen 'Bozcaada Balıkçı Barınağı İskelesi ve Rıhtımın Geliştirilmesi Projesi' ile söz konusu 'Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı' projesinin aynılaştırılarak söz konusu proje için yeni bir ÇED süreci yürütülmemesi Bozcaada halkında endişe yaratmaktadır."

BAKAN KURUM'A PROJEYE DAYANAK ÇEVRESEL VE HUKUKİ GEREKÇEYİ SORDU

Erkan Baş, 2018 yılında çevresel değerlendirmeye alınan projenin işlevi, koordinatları, teknik kapsamı ve çevresel etkileri ile bugün uygulanacak işin aynı olup olmadığının ortaya konması gerektiğini vurguladı. Baş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, 2018 tarihli "ÇED Gerekli Değildir" kararının 2025'te ihale edilen projeye hangi hukuki ve çevresel gerekçeyle dayanak yapıldığını sordu.

Projenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenip işlenmediğini, ilgili kurumlardan görüş alınıp alınmadığını ve kıyıların ekolojik özellikleri ile kamu yararı açısından değerlendirme yapılıp yapılmadığını soran Baş, projenin arkeolojik sit alanlarına, denizel ekosisteme ve adanın turizm baskısına olası etkilerinin araştırılıp araştırılmadığını da gündeme getirdi.

BAKAN YUMAKLI'YA GEREKLİ İZİNLERİN ALINIP ALINMADIĞINI SORDU

Baş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya da mevcut balıkçı barınağının kullanım durumu ile projenin balıkçıların faaliyetlerine etkisini sordu.

Proje kapsamında balıkçı barınağının şantiye sahası olarak kullanılıp kullanılmayacağını soran Baş, yat yanaşma rıhtımının balıkçıların kullanım alanlarında değişikliğe yol açıp açmayacağının açıklanmasını istedi.

Erkan Baş ayrıca, proje için Tarım ve Orman Bakanlığı veya bağlı birimlerden gerekli izin ve görüşlerin alınıp alınmadığını, projenin Bozcaada'nın denizel ekosistemine etkisinin araştırılıp araştırılmadığını ve yerel balıkçıların görüşlerine başvurulup vurulmadığını sordu.

Kaynak: ANKA
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