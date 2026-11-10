Erkan Baş, Yonca Şık\'ın gözaltısına \'mafya darbesi\' dedi, Kurtulmuş\'a seslendi

(TBMM) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Milletvekilinin dokunulmazlığı var, ona bir şey yapamıyoruz, o zaman eşini alalım, arkadaşını tutuklayalım yaklaşımının bir örneğiyle karşı karşıyayız. Bir milletvekili görevini yaptığı için, görevini eksiksiz biçimde yapmaya çabaladığı için, halk adına hesap sorduğu için anayasanın, yasaların kendisine verdiği görevi yerine getirdiği için tehdit edilmektedir, evi basılıp eşi gözaltına alınmaktadır" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'ın gözaltına alınmasına ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Saray Rejimi bir mafya ve çete düzenine dönüşmüştür" dedi.

Baş, şunları kaydetti:

"Günlerdir tarihin en büyük hırsızlıklarından bir tanesini tartışıyoruz. İktidar çevresinde kümelenmiş bir grup azgın azınlığın her gün servetlerine servet kattıkları, milyonlarına milyarlar kattıkları ve bunu organize bir biçimde bir suç örgütü olarak işledikleri ve nihayetinde bu tablo açığa çıktıktan sonra doğrudan sorumluluğu üstlenen siyasi iktidarın halkta biriken öfkeyi, halkın tepkisini indirebilmek için çeşitli manipülasyonlar, çeşitli ayak oyunları, meselenin üzerini örtme çalışmaları içerisinde olduklarını hep birlikte gözlemliyoruz.

Açlık içerisinde, sefalet içerisinde, yoksulluk içerisinde yaşayan milyonlarca insanın kendilerine bu yoksulluğu reva görenlerin bilmeden, istemeden, duymadan birilerini zengin ettiklerine inanmalarını istiyorlar. Hepimiz biliyoruz ki bu tek adam sisteminde tüm yetki, tüm sorumluluk, tüm imzalar, tüm atama kararları doğrudan saraydadır. Bu asrın hırsızlığının, asrın yolsuzluğunun üzerinin örtülemeyeceğini, örtülmesine izin vermeyeceğimizi ve tüm hırsızlar yakalanıp yargı önüne çıkıp hesap verene kadar bu mücadelenin takipçisi olacağımızı ilk gün ifade etmiştik. Türkiye İşçi Partisi'nin bu kararı doğrultusunda milletvekilimiz Ahmet Şık konuyla ilgili çok derinlikli bir çalışma içerisine girmiş, meselenin bütün ayrıntılarını bir kuyumcu titizliğiyle ele almış, elde ettiği ilk verileri Adalet Bakanlığı'na soru önergesi olarak sunmuştur. Bugüne kadar Anayasa'nın açık hükmüne rağmen kendisine iletilen hiçbir soru önergesine yanıt vermemekle övünen Adalet Bakanı bunları sessizlikle geçiştirmeye çalıştığı aşamada, sevgili Ahmet eline ulaşan bilgileri, belgeleri, doğruluğu herkes açısından sabitlenmiş bilgileri, belgeleri ve oluşan soruları kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmemiştir.

"BAKAN, YANITINI KOLLUK KUVVETLERİNE VEKİLİN EVİNE GÖNDEREREK VERDİ"

Dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığım konuşmaya yanıt vermesi gereken bakan, yanıtını bugün kolluk kuvvetlerini bir milletvekilinin evine göndererek vermiş oldu. Bunlara yanıt vermesi gereken bakan, söylediğimizin doğruluğunu teyit eden bir eylemin düğmesine bastı ve an itibariyle sevgili Yonca Şık savcılıkta ifade vermek durumunda kaldı.

Gerçekten her seferinde şaşırıyoruz ama bu kadar mafyavari, çetevari bir uygulama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşine rastlanmamıştır. Milletvekilinin dokunulmazlığı var, ona bir şey yapamıyoruz. O zaman ne yapalım? Yakınlarını gözaltına almakla, tutuklamakla, tehdit ederek milletvekilini susturmaya çalışalım diyorlar. Önce Ahmet Saymadi'yi tutukladılar. Bu sürecin bütün aşamalarında Ahmet'in tweet'lerini silmesi, o yazdığı gerçekleri geri alması için pazarlıklar yürütüldü. Ama bunun Ahmet'i susturmadığını gördüler, bunun Ahmet'i susturamayacağını fark ettiler ve bugün eşini gözaltına alarak, eşi üzerinden bir milletvekilini tehdit edip onu susturmaya çalışıyorlar.

Ahmet Şık bundan 10 gün önce ağır bir bypass ameliyatı geçirdi, çok ağır bir ameliyat geçirdi. Yonca Şık'ın gözaltına alınmasının tek bir sebebi vardır; Ahmet Şık'ın eşi olmasıdır. Bunun dışında hiçbir suçu olmadığına bizler kefiliz. Bunun dışında hiçbir suçu olmadığını Yonca'yı tanıyan herkes bilir. Milletvekilinin dokunulmazlığı var, ona bir şey yapamıyoruz, o zaman eşini alalım, o zaman arkadaşını tutuklayalım yaklaşımının bir örneğiyle karşı karşıyayız. Dün Adalet Bakanı başka bir milletvekili arkadaşımıza bunu açıkça söyledi: 'Senin şu anda dokunulmazlığın olmasa, sen gözaltındaydın, evin basılacaktı, seni tutuklayacaktık' diye itiraflarda bulundu. Böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız.

NUMAN KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

Ben bu tabloda tüm yurttaşlarımıza, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin genel başkanlarına, yöneticilerine ve özellikle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum: Bir milletvekili görevini yaptığı için, görevini eksiksiz biçimde yapmaya çabaladığı için, halk adına hesap sorduğu için anayasanın, yasaların kendisine verdiği görevi yerine getirdiği için tehdit edilmektedir, evi basılıp eşi gözaltına alınmaktadır.

Ya hırsızı yakalayacaklarına hırsızı kovalayanı yakalıyorlar. Namussuzlardan, alçaklardan, halkın parasına çökenlerden hesap soracaklarına insanların arkadaşlarını, eşlerini, çocuklarını tehdit ederek onları susturmaya çalışıyorlar. Bu açık bir suçtur, bu bir milletvekilinin çalışmalarını engelleme girişimidir, bu bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu, bir soysuzluğu örtme girişimidir.

Siz hepiniz bugün adına FETÖ dediğiniz organizasyonla Türkiye'nin tepesine çökerken hepiniz karşısında el pençe divan dururken, adını salavatla ağzınıza alırken Ahmet Şık onlara karşı mücadele ettiği için tutuklandı. Türkiye'de basılmamış kitap nedeniyle yaşanan ilk tutuklanmadır Ahmet Şık'ın tutuklanması. Attığınız çamurların hiçbirisi bize yapışmadı. Ahmet yine çıktı, neye inanıyorsa, neyi görüyorsa, neyi doğru biliyorsa bunları anlatmaya, konuşmaya devam etti. Ahmet Şık'ı başka türlü susturamayacaksınız, eşine, dostuna, arkadaşlarına, ailesine böyle alçakça, namussuzca saldırılar düzenliyorsunuz. Bunların Ahmet Şık'ı susturacağını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Dün daha siz bu adımı atmadan önce söyledik; amacınız belli, amacınız kendinizi dokunulmazlık zırhı içerisine almak, işlediğiniz bütün suçların üzerinin örtülmesini sağlamak, bunların konuşulmasını engellemek, bunların duyulmasını engellemek ve bu iktidarı olabildiğince rahat biçimde sürdürmek istiyorsunuz.

"BİZ SUSMAYACAĞIZ"

Bugün itibariyle her birimiz hırsızlıklarınızı, yolsuzluklarınızı daha fazla açık etmeye devam edeceğiz. Elinizden gelenleri ardınıza koymayın, biz susmayacağız. Bütün Türkiye bilsin. Korkmayacağız. Bunların tek bir derdi var; bizi korkutmak, bizi sindirmek, bizi yalnız bırakmak, bizi çaresiz bırakmak. Hayır ya, biz çok daha güçlüyüz, biz haklıyız. Ben bütün siyasi partileri, halkımızı bu çete darbesine karşı, bu mafya darbesine karşı mücadele etmeye çağırıyorum. Kim haksızlık karşısında sesini yükseltiyorsa onun yanında duralım ve her birimiz karşılaştığımız her haksızlık karşısında onurumuza sahip çıkalım, sesimizi yükseltelim, bunlara teslim olmayalım. Bu akılsızlığın, bu hukuksuzluğun, bu vicdansızlığın toplum tarafından kabul edilmeyeceğini bilsinler."