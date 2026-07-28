Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Erkan Taş, Ordu Aybastı Güreşleri’nde başpehlivan oldu - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Erkan Taş, Ordu Aybastı Güreşleri’nde başpehlivan oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Erkan Taş, Ordu Aybastı Güreşleri’nde başpehlivan oldu
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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı Ordu Aybastı'da düzenlenen Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başpehlivanları finalde karşılaştı. Erkan Taş, takım arkadaşı Mustafa Taş'ı puanlama bölümünde yenerek başpehlivanlığı kazandı.

(ANTALYA) - CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başpehlivanları damga vurdu. Başpehlivanlık final müsabakasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iki başpehlivanı Erkan Taş ve Mustafa Taş karşı karşıya gelirken, başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı.

Hava muhalefeti nedeniyle 27 Temmuz Pazartesi gününe ertelenen CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Erkan Taş, çeyrek finalde Mustafa Doğan Özkaya'yı, yarı finalde ise Feyzullah Öztürk'ü yenerek finale yükseldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başpehlivanlarından Mustafa Taş da çeyrek finalde Kemal Şahin'i, yarı finalde ise Enes Doğan'ı mağlup ederek finale çıkma başarısı gösterdi.

PUANLAMADA ERKAN TAŞ KAZANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iki başpehlivanı Erkan Taş ve Mustafa Taş, Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde karşı karşıya geldi. Erkan Taş ve Mustafa Taş'ın kıran kırana mücadelesinde, ilk 30 dakikalık bölümde iki başpehlivan da birbirine üstünlük sağlayamadı. Puanlama bölümünde rakibine üstünlük kuran Erkan Taş, başpehlivanlığı kazandı.

"KIRKPINAR'DA DA FİNAL YAPMAK İSTİYORUZ"

Başpehlivan Erkan Taş, Kırkpınar'daki ünvanını korumak istediğini belirterek, "Bu güreşlerde elimden geldiğince mücadelemi vermeye çalışıyorum. Kendi aramızda kimin birinci, kimin ikinci olduğunun bir önemi yok. Kendi aramızda bir rekabet de yok. O yüzden önemli olan birlikte başarılı olmamız. Bugün burada çok güzel bir atmosfer vardı. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen, yanımızda duran hocalarımıza, takım arkadaşlarıma, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Başkan Vekilimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah devamı da gelecek" dedi.

Mustafa Taş ise "Bizim işimiz güreş ve güzel güreşler izletmek. Bugün de burada final yaptık. Çok güzel mücadeleler oldu. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Erkan Taş, Ordu Aybastı Güreşleri’nde başpehlivan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Erkan Taş, Ordu Aybastı Güreşleri’nde başpehlivan oldu - Son Dakika
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