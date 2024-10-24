Ermenistan ve Azerbaycan Barış Anlaşmasında Mutabakat - Son Dakika
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Ermenistan ve Azerbaycan Barış Anlaşmasında Mutabakat

Paşinyan, barış anlaşması için %80-90 mutabakat sağlandığını ve imza önerisinde bulunduklarını açıkladı.

24.10.2024 18:48
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la imzalanacak barış anlaşması taslak metni üzerinde yüzde 80-90 anlaşma sağlandığını belirtti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Barış anlaşması taslak metni üzerinde yüzde 80-90 anlaşma sağlandığını ve iki ülke arasındaki barışın temellerini oluşturacak olan ana konularda mutabakat sağlandığını kaydeden Paşinyan, Azerbaycan'a, barış anlaşmasının üzerinde anlaşılan metinle imzalanmasını önerdiklerini belirtti.

Başbakan Paşinyan, her iki ülke arasında, birbirlerinin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması, şimdi ve gelecekte karşılıklı toprak iddialarında bulunulmaması, güç kullanmama ve güç kullanma tehdidinde bulunmama ile birbirlerinin iç işlerine karışmama konusunda tam mutabakat sağlandığını dile getirdi.

Paşinyan, diplomatik ilişkilerin kurulması ve barış anlaşmasıyla ilgili tarafların üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ikili mekanizmaların kurulmasına dair de anlaşma sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün mutabakata varılan içerikte, taslak anlaşma, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki barış için güçlü temeller oluşturmak ve ilişkileri düzenlemek için gerekli tüm temel konuları formüle ediyor, ele alıyor ve çözüyor. Biz, Azerbaycan'a artık bu anlaşmayı imzalamasını öneriyoruz."

Erivan, Bakü'ye Nahçıvan bağlantısı sağlamaya hazır

Konuşmasında ülkesinin girişimi olan "Barış Kavşağı" projesinden bahseden Paşinyan, bu kapsamda, araçların, yüklerin, yolcuların, boru hatlarının, kablo bağlantılarının Ermenistan topraklarından geçişini organize etmekle ilgilendiklerini ve buna hazır olduklarını belirtti.

Paşinyan, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki iletişimin de bu proje kapsamında sağlanabileceğini belirterek Azerbaycan'a basitleştirilmiş sınır ve gümrük kontrol prosedürleri ile ilave güvenlik mekanizmaları önerdiklerini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı, ülkesinin, topraklarından geçen malların, kaynakların, araçların ve insanların güvenliğini sağlayabileceğini belirterek "Bu bizim arzumuz ve yükümlülüğümüzdür, bunu garanti ediyoruz ve her zaman garanti edeceğiz. Ermenistan'ın kendi egemen topraklarında iletişim güvenliğinin sağlanmasına üçüncü bir ülkenin katılımını kabul ettiği veya bunun herhangi bir belgede öngörüldüğü yönündeki tüm ifadeler gerçekle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırlar 1991 Almatı Bildirgesi'ne uygun çizilecek

İki ülke arasında sınır belirleme çalışmalarına da değinen Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları ortak yönetmeliğinin 23 Ekim'de Ermenistan Ulusal Meclisi tarafından onaylandığını ve buna göre sınırların 1991 Almatı Bildirgesi temelinde çizileceğini söyledi.

Paşinyan, söz konusu yönetmeliğe dair Ermenistan Anayasa Mahkemesi kararının ise Ermenistan anayasasında komşu ülkelere yönelik toprak iddialarının varlığına ilişkin tüm endişeleri nihai olarak ortadan kaldırdığını savundu.

Kaynak: AA

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