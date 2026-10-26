ESKİ KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun iki devlet temelinde olması gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu anlaşmanın eşit tarafı olmalıdır" dedi.

MHP Manavgat İlçe Teşkilatı'nın davetlisi olarak ilçeye gelen eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs Türkünün Milli Mücadelesi' konulu konferansta konuştu. Konuşmasında KKTC'nin Türkiye ile tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çeken Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının Anadolu ile olan bağlarının hiçbir dönemde kopmadığını söyledi. Tatar, "1571'de Kıbrıs'ın fethinden bugüne kadar Kıbrıs Türkü ile Anadolu arasındaki bağlar her zaman korunmuştur. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır anlayışı nesilden nesile aktarılmıştır" dedi.

'TÜRK DEVLETLERİYLE KUCAKLAŞIYORUZ'

Kıbrıs Türk halkının geçmişte ambargolar ve izolasyonlarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada güvenlik ve huzurun tesis edilmesinde dönüm noktası olduğunu vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine değinen Tatar, Türk dünyasıyla ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek, "Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk dünyası bugün daha güçlü bir iş birliği içerisindedir" diye konuştu.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde yer almasının önemine işaret eden Tatar, bu süreçte destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üye ülke liderlerine teşekkür etti.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM YEGANE ÇIKIŞ YOLUDUR'

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tatar, federasyon temelindeki çözüm önerilerinin artık geçerliliğini yitirdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun iki devlet temelinde olması gerekir. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir çözümden yanayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu anlaşmanın eşit tarafı olmalıdır. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır."

'DOĞU AKDENİZ'DE VARLIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Doğu Akdeniz'in stratejik önemine de değinen Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliğinin bölge açısından kritik olduğunu belirtti. Tatar, "Mavi Vatan başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyarak varlığımızı sürdüreceğiz. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iş birliği milletimiz için bir beka meselesidir" dedi.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağların gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.