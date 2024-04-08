ERÜ Rektörü, KAYSO Başkanı ve Kayseri OSB Başkanı Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Rektör Altun, mesajında, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Ramazan ayının ve bayramının her zaman sevgi ve hoşgörü kültürünün filizlenerek güçlenmesine vesile olduğunu belirten Altun, İslam alemi olarak mübarek ramazan ayını geride bırakarak bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci de Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu.
Bayramlarda aile, akraba, öksüz ve yetimlerin her zamankinden daha fazla hatırlanması gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, bayramların dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerden olduğunu dile getirdi.
Kayseri OSB Başkanı Yalçın ise bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların manevi duyguların coştuğu, sevgi, saygı ve kardeşlik hisleriyle yaşanan sevinçlere ortak olunduğu müstesna günler olduğuna dikkati çeken Yalçın, birlik ve beraberliklerini pekiştirdikleri, kardeşlik ve dostluğu en sıcak şekilde hissettikleri, manevi zenginliklerle dolu bir ramazan ayını daha idrak ederek bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
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Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını belirtti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansında, savunma tandemindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı isim görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı.
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