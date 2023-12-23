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Erzincan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Son Dakika
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Erzincan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Erzincan'da yüksek kesimlerde kar, şehir merkezinde ise yağmur etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Erzincan\'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler
23.12.2023 - 23:04,
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Erzincan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

ERZİNCAN - Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'ın yüksek kesimlerde kar, şehir merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının sürdüğü Erzincan'da yüksek kesimlerde kar, tipi ve sisli hava etkisini artırdı. Tipi ve sis nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye düştü. Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı. Belirli aralıklarla ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Aralık ayının sonuna doğru yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Kardan Erzincan - Pülümür kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle geçit noktaları kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken Erzincan şehir merkezinde ise yağmur yağışından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde hava çok bulutlu, sabah saatlerinde itibaren Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde kar, Erzincan çevreleri de karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışların tipi şeklinde görüleceği, görüş mesafesinde azalma, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

"Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı"

Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: İHA
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