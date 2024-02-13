Erzincan'da maden ocağında toprak kayması: Göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alındı - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağında toprak kayması: Göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alındı

Erzincan\'da maden ocağında toprak kayması: Göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alındı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında vatandaşlar olduğu bilgisi AFAD tarafından açıklandı. Olay yerine AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildi ve gelişmeler takip ediliyor.

13.02.2024 17:18  Güncelleme: 17:20
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AFAD tarafından, "Erzincan Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir" açıklaması yapıldı.

Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde, toprak kayması meydana geldi. AFAD'ın resmi X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Erzincan Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağında toprak kayması: Göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alındı - Son Dakika
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