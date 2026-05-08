Erzincan'da Öğrenciler Fide Üretimi Yapıyor

08.05.2026 10:51
Erzincan'daki okul öğrencileri 250 bin sebze fideleri üreterek üreticilere satışı için hazırlanıyor.

ERZİNCAN Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin derslerde öğrendiklerini seralarda uygulayarak yetiştirdikleri sebze fideleri, üreticilere satılacak. 21 tür 25 çeşitten oluşan 250 bin sebze fidesinin satışından elde edilecek gelir, okulun döner sermayesine katkı sağlayacak.

Erzincan'da hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile tarım bölümlerinde eğitim-öğretim veren Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarım ve hayvancılık sektörüne kalifiye eleman yetiştiriyor. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamanın da yapıldığı lisede özellikle tarım sektörüne önemli katkılar sağlanıyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteğiyle kurulan fide üretim serası, öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökme merkezi oldu. Derslerde öğrendiklerini seralarda uygulayan öğrenciler, 21 çeşitten oluşan 250 bin fide yetiştirmeyi başardı. Dersliklerde öğrendiklerini okul seralarında pratiğe döken öğrencilerin ürettikleri fidelerin üreticilere satışı için hazırlıklar devam ediyor.

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Çiftçi, seralarda 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilerin öğretmenler nezaretinde üretim yaptıklarını söyledi. Okulda bu yıl 7'nci fide satış etkinliği yapacaklarını belirten Çiftçi, seralarda 21 çeşit 250 bin sebze fidesi üretildiği bilgisini verdi.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ'

Sınıflarda anlattıkları dersleri seralarda pratiğe döktüklerini belirten tarım alan şefi Sibel Muşlu, "Öğrencilere bu işin bütün püf noktalarını öğretiyoruz. Öğrencilerimiz ile ekim yaptığımız tohumların bütün işlemlerini gerçekleştirip fide haline getiriyoruz. Burada bitkinin ihtiyaç duyduğu sulama, gübreleme, yabancı ot alımı gibi bütün bitki bakım işlemlerini gerçekleştirip satışa hazır hale getiriyoruz. Öğrencilerimizi güzel bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Ülkemize ve ekonomimize üretim yaparak katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz" dedi.

Seralarda farklı dikimler yaptıklarını ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Günsu Çisilay Polat, okulda öğrendiklerinin geleceklerinde etkili olacağını söyledi.

Ailesinin de üretimle uğraştığını kaydeden 10'uncu sınıf öğrencisi Elif Narin Kelebek, "Kendi bahçemizde diktiğimiz meyveler, sebzeler, fideler bunlarla ilgili teorik bilgiler öğreniyorum. Derste öğrendiğim bilgileri burada pekiştirdiğim içinde aileme de bu konuda destek oluyorum. Okuldan mezun olduktan sonra ailemin yaptığı işi devam ettirip daha bilgili bir şekilde kendi bahçemizde üretim yapmak istiyorum. Gelecek planlarım bu şekilde" diye konuştu.

Okulda okurken bir taraftan da üretim yaptıklarını vurgulayan 12'nci sınıf öğrencisi Muhammet Eren Ağgül, şunları söyledi:

"Her sene olduğu gibi yine üretimimizi yaptık. Halkımızı satışlarımıza bekliyoruz. İnşallah bereketli olur. Burada yaptığımız üretim ile ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Okulumuz adına iyi bir eğitim oluyor. Öğrenciler burada fide yetiştirmesini öğreniyorlar."

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

