Erzincan'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzincan'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Erzincan\'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
22.08.2025 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yolcu otobüsü kaza yaptı, ikinci şoför hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ikinci şoför öldü. Kazada 1'i çocuk 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Erzincan'da feci bir kaza meydana geldi. A.K. idaresindeki yolcu otobüsü Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde savrularak yoldan çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoförü Cemalettin Tosunoğlu (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemalettin Tosunoğlu sevk edildiği Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Erzurum'dan Antalya'ya gitmek için yola çıkan otobüste 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

erzincan, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Ulaşım, trafik, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölümle biten tesadüf Kafa kafaya çarpışan 2 tırın sürücüsü kardeş çıktı Ölümle biten tesadüf! Kafa kafaya çarpışan 2 tırın sürücüsü kardeş çıktı
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
Kemikleri 65 yıl sonra eriyen buzulda bulundu Kemikleri 65 yıl sonra eriyen buzulda bulundu
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Özlem Çerçioğlu’na soğuk duş Konser alanındaki sandalyeler boş kaldı Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş! Konser alanındaki sandalyeler boş kaldı
Tatilde talihsiz kaza Bige Önal’ı akrep soktu Tatilde talihsiz kaza! Bige Önal'ı akrep soktu
Gizli anlaşma gün yüzüne çıktı Ronaldo’nun evlilik sözleşmesi şaşkınlık yarattı Gizli anlaşma gün yüzüne çıktı! Ronaldo'nun evlilik sözleşmesi şaşkınlık yarattı
Hatay’da güvenlik görevlisi, heimlich manevrası ile kadının hayatını kurtardı Hatay'da güvenlik görevlisi, heimlich manevrası ile kadının hayatını kurtardı
Genç kadın, araçlara aldırış etmeden yol ortasında dans etti Genç kadın, araçlara aldırış etmeden yol ortasında dans etti
Kars’ta İranlı kuryenin makatından 203 gram uyuşturucu çıktı Kars'ta İranlı kuryenin makatından 203 gram uyuşturucu çıktı

20:48
Balıkesir beşik gibi Aynı yerde bir deprem daha
Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
20:07
Orman yangını kabusu Dört kentten alevler yükseldi
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 23:49:32. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.