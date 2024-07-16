Erzincan'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı

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Erzincan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Feriz E'nin (58) kullandığı 06 COU 95 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolunun Ulalar Kavşağı'nda Mehmet C. (53) idaresindeki 52 AL 217 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan S.E. (90), N.B. (81), G.I. (55), A.A. (55) ve B.Ş. (10) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.