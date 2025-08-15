Erzincan\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.