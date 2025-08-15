Erzincan'da Geven Balı Hasadı Yapıldı - Son Dakika
Erzincan'da Geven Balı Hasadı Yapıldı

Erzincan'da Geven Balı Hasadı Yapıldı
15.08.2025 17:44
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Erzincan'da tescilli geven balının hasadını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tescilli "Erzincan geven balı"nın hasadını gerçekleştirdi.

Merkeze bağlı Çatalarmut köyünde arıcı Osman Nuri Ekinci'nin kovanlarının bulunduğu alanda program düzenlendi.

Mumcu ve Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı kamu kurum müdürleri coğrafi işaretle tescillenen geven balının hasadını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, yaptığı açıklamada, memleketi Erzincan'a bazı etkinliklere katılmak için geldiğini, Vali Aydoğdu'nun bal hasadı davetini geri çevirmediğini anlattı.

Gastronominin turizm için önemli olduğunu belirten Mumcu, "Erzincan bu konuda çok şanslı. Peyniriyle balıyla envaitürlü yemekleriyle hem bölgenin hem de dünyanın gerçekten önemli noktalarından bir tanesi. O yüzden tekrar arıcılarımıza, tarımdaki arkadaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Mumcu, ayrıca bugün 18.00'de başlayarak 3 gün sürecek "Yaşayan Miras Festivali"ne tüm vatandaşları davet etti.

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın bal noktasında bölgede en gelişmiş illerden olduğunu belirtti.

Geven balının coğrafi işaretle tescillendiğini ifade eden Aydoğdu, "Geven balının coğrafi işaret alması çok değerli. Bundan sonra da geven balının Avrupa Birliği'nden tescil alması için de müracaatını yapacağız. Bütün arkadaşlarımıza, arıcılarımıza, Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliğinin Doğu Anadolu Projesi'nden (DAP) destek alarak tesis oluşturduğunu ve 2026 yılında birlik adına bal üreterek Türkiye geneline tescilli geven balının satışını yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

17:20
