Erzincan İliç ilçesindeki maden ocağında toprak kayması - Son Dakika
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Erzincan İliç ilçesindeki maden ocağında toprak kayması

Erzincan İliç ilçesindeki maden ocağında toprak kayması

AFAD, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bazı il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edilmiştir.

13.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bazı il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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