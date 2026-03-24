Erzurum 2028 Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak
Erzurum 2028 Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

24.03.2026 11:04
Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları, 2028'de Erzurum'da düzenlenecek. Şehir, organizasyon yeteneğiyle öne çıkıyor.

ERZURUM Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi tarafından organize edilecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları (EUSA), 2028 yılında Erzurum'da düzenlenecek.

Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın (2011 UNIVERSIADE) başarıyla organize edildiği Erzurum, 2017 yılında Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin yanı sıra çok sayıda şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Organizasyon yeteneği ve spor tesisleriyle öne çıkan Erzurum, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunlarına (EUSA) aday oldu. Oyunların Erzurum'da yapılması için yapılan müracaatın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal 7 Mart 2026 günü iyi niyet prtokolü imzalamıştı. Yapılan değerlendirmenin ardından Avrupa Üniversite Sporları Birliği, 2028 EUSA'nın Erzurum'da yapılmasına karar verdi.

'ERZURUM SADECE KIŞIN DEĞİL, SPORUN, GENÇLİĞİN VE GELECEĞİN DE MERKEZİDİR'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Serhat şehrimiz Erzurum, bir vizyonun, bir inancın ve bir istikrarın neticesi olan büyük bir kazanımla tarihine yeni bir not daha düşmüştür. 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın Erzurum'umuzda düzenlenecek olması; aziz şehrimizin kararlılığının, alt yapısının ve uluslararası alandaki güçlü duruşunun açık bir tescilidir. Kadim kentimiz artık sadece kışın değil, sporun, gençliğin ve geleceğin de merkezidir. Bu büyük organizasyon; şehrimizin tanıtımına, ekonomisine ve gençliğine yeni ufuklar açacaktır. İnanıyorum ki Erzurum, misafirperverliğiyle ve organizasyon kabiliyetiyle 2028'e damgasını vuracaktır" diye konuştu.

'ŞEHRİMİZİN ULUSLARARASI TANITIMINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un bu önemli organizasyona ev sahipliği yapma hakkı kazanmasının, güçlü bir iş birliği kültürünün ve kararlı bir vizyonun sonucu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile elde ettiğimiz organizasyon tecrübesi, bugün bu büyük başarının en önemli yapı taşlarından birini oluşturmuştur. Erzurum, sahip olduğu modern tesisleri, güçlü alt yapısı ve uluslararası organizasyon kabiliyetiyle Avrupa'nın önde gelen kış sporları merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunlarının şehrimizin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına, üniversitelerimizin küresel görünürlüğünü artıracağına ve gençlerimize önemli deneyimler kazandıracak bir atmosfer oluşturacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bu önemli organizasyonun ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum."

'STRATEJİK BİR ADIM'

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da elde edilen bu kazanımın yalnızca bir organizasyon hakkı değil; aynı zamanda üniversitelerin spor, eğitim ve şehir gelişimi ekseninde üretebildiği ortak değerin bir yansıması olduğunu ifade ederek, üniversitelerin uluslararası organizasyonlardaki rolünün stratejik önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin paydaşlarıyla birlikte ortaya koyduğu yaklaşımın Erzurum'un uluslararası spor organizasyonlarında kalıcı bir merkez olma hedefi doğrultusunda atılmış stratejik bir adım niteliği taşıdığını söyledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) liderliğindeki Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi organizasyonu gerçekleştirecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Valiliği'nin destek vereceği 2028 EUSA'da Alp Disiplini Kayak, Snowboard ve kar voleybolu gibi temel disiplinleri içeren çeşitli kış sporları programı olacak. EUSA tarafından onaylanacak olan programa isteğe bağlı kış sporları da eklenebilecek.

Kaynak: DHA

