Erzurum'da ekim ayı sıcaklığı normun 0,4 derece altında kaldı, yağış yüzde 78 arttı - Son Dakika
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Erzurum'da ekim ayı sıcaklığı normun 0,4 derece altında kaldı, yağış yüzde 78 arttı

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Erzurum\'da ekim ayı sıcaklığı normun 0,4 derece altında kaldı, yağış yüzde 78 arttı
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Erzurum\'da ekim ayı sıcaklığı normun 0,4 derece altında kaldı, yağış yüzde 78 arttı
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Erzurum'da bu yılın ekim ayında ortalama sıcaklık uzun yıllar ortalamasının 0,4 derece altında kaldı, yağış miktarı normaline göre yaklaşık yüzde 78 arttı. Kent merkezinde yağış 96,6 milimetreye ulaştı ve yağışlı gün sayısı 20 oldu.

Erzurum'da bu yıl ekim ayında hava sıcaklıkları, uzun yıllar ortalamasına göre 0,4 derece düştü, yağış miktarı ise yaklaşık yüzde 78 arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 2003-2020 yıllarında Erzurum'da bu yıl ekim ayında sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasına göre azaldığı, yağışın ise arttığı belirlendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünde görevli meteoroloji mühendisi Ömer Oğuzhan Arabacı, AA muhabirine, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt'un anlık durumlarını ve tahminlerini yaptıklarını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Erzurum'un uzun yıllar ortalaması ile bu yılın ekim ayı ortalama verilerini karşılaştıran Arabacı, "Ortalama sıcaklıklarına baktığımızda uzun yıllar verilerimiz 9,5 santigrat dereceyken geçen yıl ekim ayında bu değer 9,4 derece, bu yıl ise 9,1 derece olmuştur. En yüksek sıcaklık ortalamamız ise uzun yıllar verimiz ekim ayında 16,4 dereceyken geçen yıl 16,8 derece, bu yıl ise 15,4 derece olmuştur. En düşük sıcaklık ortalamamız uzun yıllar 3,7 dereceyken geçen yıl ekim ayında 3,1 derece, bu yıl ekim ayında ise 4,3 derece olmuştur." ifadelerini kullandı.

"En yüksek sıcaklık 11 Ekim'de 19,6 derece olmuştur"

Arabacı, ortalama güneşlenme süresinin uzun yıllarda 6,4 saat, geçen yıl 6,1 saat ve bu yıl ekim ayında ise 4,1 saat olduğunu belirtti.

Yağış miktarlarıyla ilgili verileri paylaşan Arabacı, "Toplam yağış miktarımız, uzun yıllarda 54,3 kilogramken geçen yıl 80 kilogram, bu yıl ekim ayında ise 96,6 kilogram olmuştur. Toplam yağışlı gün sayımız uzun yıllar verimiz 7,5 günken geçen yıl 13 gün, bu yıl 20 gün olmuştur. Kar yağışlı gün sayımız uzun yıllarda 0,8 gün, geçen yıl ekim ayında bir gün olmuşken bu yıl ekim ayında kar yağışlı gün olmamıştır." diye konuştu.

Arabacı, ekim ayı ekstrem değerleriyle ilgili, "2026 ekim ayı ekstrem değerlerinde en yüksek sıcaklık 11 Ekim'de 19,6 dereceyken en düşük sıcaklık 4 Ekim'de sıfırın altında 0,3 derece olmuştur. En yüksek yağışlı günümüz ise 15 Ekim'de 25,1 milimetre olmuştur. Ekim ayı uzun yıllar ekstrem değerlerinde ise 1 Ekim 2018'de en yüksek sıcaklık 25,7 derece, en düşük sıcaklık ise 31 Ekim 2003'te sıfırın altında 8,2 olmuştur. Günlük en fazla yağış 29 Ekim 2003'te 37,4 kilogramken en yüksek kar kalınlığı ise 29 Ekim 2003'te 15 santimetredir." bilgisini verdi.

Verilerle ilgili genel değerlendirmede bulunan Arabacı, şunları kaydetti:

"Erzurum ilimizde 2026 ekim ayı sıcaklık bakımından mevsim normallerinin 0,4 derece altında, geçen yıl ekim ayına göre ise 0,3 santigrat derece altında daha soğuk gerçekleşmiştir. Erzurum merkeze ait ekim ayı yağışı 96,6 milimetre, normali 54,3 milimetre, geçen yıl ise 80 milimetredir. Erzurum merkezin yağışlarında normaline göre yaklaşık yüzde 78, 2025 ekim ayına göre ise yaklaşık yüzde 21 civarında artma gerçekleşmiştir."

Kaynak: AA
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