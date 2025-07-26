Erzurum\'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 89 haftadır devam eden sessiz yürüyüşü, bu hafta sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

???????Kent merkezindeki Lalapaşa Camii'nde toplanan hekimler ve sağlık çalışanlarına bu hafta Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) üyeleri de eşlik etti.

Burada Dr. İbrahim Doğan tarafından Gazze ile ilgili bir metin okunduktan sonra kalabalık ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, Gazze'de 2 milyon insanın kasten aç bırakılmasının sıradan olmadığını söyledi.

Kavaz, 2 yıldır televizyon ve telefon ekranlarında kanlı bedenler gördüklerini ifade ederek "Bu görüntülerin kaydırıp geçebileceğimiz, zap yapıp atlayabileceğimiz içerikler olması, gerçeklikten bizleri uzaklaştırıyor olabilir. Onların birer film sahnesi olmadığını, tam da şuan günlerdir yemek yememiş çocukların küçük bedenlerinin paramparça edildiğini anlamamız gerekiyor. Empati yeteneğimizi kaybetmemiz olabilecek en kötü sonuçtur, düşmanın istediği tam da budur. O sahnelerin Türkiye'de de yaşamasını, İsrail'in geleceğe dönük planlardan biri olduğunu anlamamız ve vicdani duygularımıza ek olarak milli duygularımızı da harekete geçirmemiz gerek." diye konuştu.

Çocukların açlıktan uyumadığını belirten Kavaz, Gazze'de insanların tuzlu suyla iftar edip bir sonraki günün orucuna niyet eder hale geldiğini kaydetti.

Kavaz, ablukanın kalkması için diplomatik yolların zorlanması gerektiğini dile getirerek, "Ülkemizin her yerinde gerçekleştirilen festival ve şenliklerin haberini aldık. Şuan gerçekleşen soykırımın canlı tanıkları olarak şehrimizde ve ülkemizin her yerinde organize edilmiş olan yaz festivallerini kınıyoruz. Yanı başımızda insanlar canlı canlı yanarken; canlı müzik dinlemek için şölenler yapmanın normal olmadığını söylüyoruz." dedi.

Kalabalık, yapılan duanın ardından dağıldı.