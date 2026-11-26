Erzurum'da gece sıfırın altında 12 derece ölçüldü, Ardahan ve Kars'ta buzlanma oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta gece sıcaklıklar sıfırın altına düştü; Erzurum'da sıfırın altında 12, Ardahan'da 10, Kars'ta 8 derece ölçüldü. Soğuk nedeniyle şadırvanlar, araç camları ve yollarda buzlanma oluştu, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandayla örtmeye çalıştı.
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oluyor.
Gece termometrelerin sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Soğuk nedeniyle cami bahçelerindeki bazı şadırvanlar ile araç camları buz tuttu.
Bazı vatandaşlar ise arabalarına battaniye sarıp soğuktan korumaya çalıştı.
Ardahan
Ardahan'da etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürüttü.
Kentin bazı kesimlerinde ise rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.
Kars
Kars'ta da etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü şehirde, soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu. Kentteki karla kaplı doğa ise güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde ise gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü.
Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını brandayla örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Hamamlı Düzü'nde bitkiler kırağıyla kaplandı, göletler dondu.
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