Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı - Son Dakika
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Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Erzurum\'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 51. haftasında sürdürdü.

02.11.2024 17:17
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Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 51. haftasında sürdürdü.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ahmet Talha Yer, 392 gündür yalnızlığa terkedilen, İsrail ordusu tarafından zulme uğrayan ve buna rağmen davasında tereddüt etmeyen Gazzeliler için toplandıklarını, 51 haftadır yılmadan hatırlamaya ve hatırlatmaya sessiz yürüyüşleriyle devam ettirdiklerini söyledi.

"Cani cinayetinde, vahşi vahşetinde, zalim zulmünde yılgınlık göstermiyor. Onlar bizim bu harp uğruna eylediklerimizden ve duruşumuzdan yılmadığımızı gördükçe yılmaya başlayacaklar." diyen Yer, işgalci siyonistlerin, Gazze'deki hastanelere ve meslektaşlarına saldırmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkenin feraset sahibi hekimleri olarak hain ve zalimlere karşı can ve mallarıyla mücadele etmeye hazır olduklarını ifade eden Yer, "Ülkemizin, dünyadaki tüm bu kirli odaklara karşı gereken cevabı verebilmesi için çalışan TUSAŞ kurumuna PKK iltisaklı hainler tarafından gerçekleştirilmiş saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, erzurum, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için 'sessiz yürüyüş' yaptı - Son Dakika

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