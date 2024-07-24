Erzurum'da Kaçak Göçmenlere Sahte Belge Düzenleyen 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Kaçak Göçmenlere Sahte Belge Düzenleyen 4 Kişi Yakalandı

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Erzurum'da kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen 3 Türk, 1 Pakistanlı şüpheli yakalandı. Operasyonda 29 kaçak göçmen ve 2 araç da ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

24.07.2024 17:10
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ERZURUM'da kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen 3'ü Türk, 1'i Pakistanlı 4 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak göçmenleri sahte belgelerle batı illerine gönderen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 29 kaçak göçmen yakalanırken, 2 araca da el konuldu. Göçmenlerin batı illerine sevkini sağlayan sahte Uluslararası Koruma Başvuru Belgesi ve Yol İzin Belgesi düzenleyen 3'ü Türk, 1'i Pakistanlı 4 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Pakistanlı ile 1 Türk tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Erzurum\'da Kaçak Göçmenlere Sahte Belge Düzenleyen 4 Kişi Yakalandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kaçak Göçmenlere Sahte Belge Düzenleyen 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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