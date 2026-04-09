Erzurum'da Kırmızı Işık İhlali Cezaları Artıyor

09.04.2026 13:48
Vali Baruş, 2026'da yürürlüğe girecek trafik yasaları sonrası 1877 sürücüye ceza kesildiğini açıkladı.

ERZURUM Valisi Aydın Baruş, Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından kırmızı ışık ihlali yapan 1877 sürücüye cezai işlem uygulandığını söyledi. Cezası 200 bin lira olan sürücü belgesi geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullanan 182 kişiye de ceza kesildiğini bildirdi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, aylık asayiş değerlendirme toplantısında trafik kanununda yapılan son düzenlemelerin 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından uygulanan idari para cezalarına ilişkin verileri paylaştı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Aydın Baruş, Trafik Kanunu'ndaki yasal değişiklik nedeniyle trafik cezalarında ciddi artışlar olduğunu söyledi. Cezası 90 bin liraya çıkarılan birden fazla şerit değiştirme yani makas atma konusunda 3 kişiye ceza kesildiğini belirten Baruş, cezası 180 bin lira olan trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek suçundan ise 1 adet ceza uygulandığını söyledi. Kolluk görevlileri tarafından yapılan dur ihtarına uymamak suçundan 11 sürücüye 200'er bin lira ceza kesildiğini ifade eden Vali Baruş, sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren geri alındığı halde motorlu araç kullanımının cezasının 200 bin lira olduğunu hatırlatarak bu konuda da 182 adet ceza uygulandığı bilgisini verdi. 5 bin liradan başlayıp tekrarı halinde artarak devam eden kırmızı ışık ihlali konusunda 27 Şubat sonrası bin 877 adet ceza kesildiğini kaydeden Baruş, alkollü araç kullanma suçundan ise 39 adet ceza uygulandığını bildirdi. Baruş, sık sık şikayete konu olan abartı egzoz konusunda da 17 adet ceza kesildiğini kaydetti.

ŞİKAYETLER 6 SAAT İÇİNDE SONUÇLANDIRILIYOR

İl Jardarma Komutanlığında düzenlenen asayiş toplantısında sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Baruş, şunları söyledi:

"2025 yılının başlarından itibaren Valiliğimizce yürütülen yoğun ve hassas çalışmalar neticesinde sokaklarda başıboş dolaşan hayvanlardan kaynaklanan sorun çözülmüş, bu sayede çocuklarımızın rahat bir ortamda okullarına gidebilmeleri, vatandaşlarımızın sokak, cadde, park, oyun alanı gibi yerlerde endişeden uzak bir şekilde kullanabilmeleri temin edilmiştir. Şehrimizde sokak hayvanlarından kaynaklı şikayetlere hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezinin bu konuda hizmet vermesi sağlanmış, yapılan ihbarların 6 saat içinde sonuçlandırılması için İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda karar alınmıştır. 2025 yılı Kasım Ayı itibarıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinin kapasitesi bin 500'e çıkarılmıştır. Pasinovası Belediyeler Birliği'nin 200 hayvan kapasiteli hayvan bakım evi aktif hale getirilerek hizmet vermeye başlamıştır. Aziziye Belediyesi 200 kapasiteli hayvan bakımevi 2026 Ocak ayı itibarıyla hizmet vermeye başlamıştır. 2026 yılı ocak ayı sonu itibarıyla hayvan bakımevlerinin kapasitesi bin 900'e yükselmiştir. Oltu ve Horasan ilçelerimizde 200'er kapasiteli hayvan bakımevleri ve 5 bin kapasiteli Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanı mayısz ayında inşaat çalışmalarının neticelenmesi ile bu kapasitenin 7 bin 300'e çıkarılması hedeflenmiştir."

Hayvan bakımevlerine teslim edilen hayvanlarla ilgili barındırma sorunu bulunmadığını kaydeden Vali Baruş, "Hayvan bakımevlerinin denetimleri görevli ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Hayvan bakımevlerinden sahiplendirilen ya da kimliklendirilen hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı PETVET sistemine kayıtları yapılmaktadır. Sahipsiz sokak hayvanlarının veteriner kontrolünde toplanması ve toplanan hayvanların halen faaliyet gösteren hayvan bakımevlerine teslim edilmesi konusunda ilçe belediyelerinin sorumlulukları bulunduğu hususunu bu vesile ile bir kez daha hatırlatıyorum. İlçe Belediyeleri tarafından, sahipsiz sokak hayvanlarının arazi kontrolleri yapılarak ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar doğrultusunda toplanmasına devam edilmektedir. Vatandaşlarımız tarafından, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin ihbarların, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Vali Baruş, toplantıda Erzurum'un 3 aylık asayiş verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kaynak: DHA

