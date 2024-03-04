Erzurum'da Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finali düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerince Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapılan programda, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 üniversitenin birincisi yarıştı.
Finalde, Atatürk Üniversitesi öğrencisi Senanur Çelik 1'inci, Fırat Üniversitesinden Güldeniz Kaya 2'nci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Kader Sümer ise 3'üncü oldu.
Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, hafızlık yarışmasının sadece ilahiyat değil, tüm fakülteleri kapsamasını istedi.
Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin bir mucize olduğunu ve ilgilenilmezse kısa sürede unutulabileceğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:
"Ben Erzurum'da göreve başladığımda hem Milli Eğitim Müdürlüğümüze hem de İl Müftülüğümüze bu konuda bir talimat verdim. Şu an hem imam hatip liselerinde hem de diğer liselerde okuyan hafızların isim listelerini çıkartalım, bunları hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de Müftülüğümüz ezberlerini dinlemek suretiyle, hafızlıklarını sağlam tutmalarına yardımcı olsunlar diye. Bununla ilgili yapılan çalışma neticesinde 734 öğrenciyi tespit ettik. İnşallah bu sene hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de İl Müftülüğümüz bu öğrencilerle irtibata geçmek suretiyle hafızlıklarının sağlam kalmasına yardımcı olacaklar."
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit de fakülte olarak İslam'ın temel kaynaklarını bilen, dini inanç ve uygulamaların, İslami ilimlerin yanı sıra felsefe, sanat ve kültür bağlamını inceleyen, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip eden, temsil kabiliyeti yüksek, araştırmacı ve toplumsal bilincine sahip şahsiyetler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Programa, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Özer ile İl Müftüsü Rüstem Can da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finali - Son Dakika
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 8.907,65 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 'Bitmeyen 16' isimli teknenin motor kısmında yangın çıktı. Deniz polisleri tarafından kurtarılan 2 kişi, yangın söndürülerek tekne limana çekildi.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan süper derin sondaj kuyusu, 10.000 metre derinliği aşarak Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım atmıştır. Kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması beklenmektedir ve Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşımaktadır.
Survivor 2024 All Star'da mavi takımda yarışan Aysu'nun ağabeyi, adada bulunan birine para göndererek Aysu için yiyecek alışverişi yapmış. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bu durumu duyurdu ve konunun organize bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Aysu'nun abisinin bu olayı kardeşi aç kalmasın diye organize ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, bu durumu ciddi bir suç olarak değerlendirdi ve Aysu'ya 5 ödül cezası verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi ve seçim öncesi destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?