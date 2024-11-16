Erzurum'da Maarif Kongresi - Son Dakika
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Erzurum'da Maarif Kongresi

MEB, 26-27 Kasım'da Erzurum'da Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim kongresi düzenleyecek.

16.11.2024 13:17
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında Erzurum'da 26-27 Kasım'da "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasıyla düzenlenecek Maarif Kongresi'nde öğretmenlerin sunacağı bildiriler belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları çerçevesinde, MEB bünyesinde yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımlarıyla 26-27 Kasım'da Erzurum'da Maarif Kongresi düzenlenecek.

Kongrede, "öğretmen gözüyle" temasıyla "oyun ve arkadaşlık", "aile" ve "sosyal sorumluluk çalışmaları"nın eğitime etkisi ele alınacak.

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenlere bildiri sunmak üzere bakanlık tarafından davette bulunuldu.

78 ilden 805 bildiri değerlendirmeye alındı

Kongreye bildiride bulunmak için 78 ilden 2 bin 178 öğretmen katılım sağlarken 805 bildiri değerlendirmeye alındı.

Kongreye en fazla katılım, 295 başvurunun yapıldığı, "Öğretmen Gözüyle Ailenin Eğitime Etkisi" konu başlığında oldu. Bu başlığı 283 başvuru ile "Öğretmen Gözüyle Oyun ve Arkadaşlığın Eğitime Etkisi" ve 227 başvuru ile "Öğretmen Gözüyle Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Eğitime Etkisi" konu başlığı takip etti.

Değerlendirme sonucunda 536 bildiri uygun bulunarak jüriye gönderildi. Her biri ikişer hakeme gönderilen bildiriler için verilen puanların ortalamaları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda 3 tema altında en yüksek puanlara sahip üçer bildiri olmak üzere toplamda 9 bildiri, Maarif Kongresi'nde sunulacak.

Ayrıca jüriye gönderilen 536 bildiriden 101'inin yer alacağı kitap ise Cumhuriyetin 101. yılı anısına basılarak okuyucu ile buluşacak.

???????- Üç başlıkta bildiri sunulacak

Kongre kapsamda, "Öğretmen Gözüyle Ailenin Eğitime Etkisi" konu başlığında bildiri sunacak öğretmenler ile çalışma başlıkları şu şekilde sıralandı:

" Niğde'den Sümeyye Baytüre, 'Ebeveyn Kitap Okuma Durumlarının İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutumlarına Etkisi: Anne Okursa Çocuk Okur Projesi', Samsun'dan Elif Şimşek, 'Aile ile Yapılan Bilim Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilime Karşı Tutum ve Meraklarına Olan Etkisinin İncelenmesi', Eskişehir'den Yasemin Çetin, 'Eğitimin Görünmeyen Kahramanları: Ailenin Öğrenci Başarısındaki Rolü Üzerine Nitel Bir Araştırma'"

"Öğretmen Gözüyle Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Eğitime Etkisi" konu başlığında bildiri sunacak öğretmenler ile çalışma başlıkları ise şöyle:

" Ankara'dan Aylin Kahraman, 'Görme Engelliler İçin Gönüllü Okuyuculuk Faaliyeti Gerçekleştiren Lise Öğrencilerinin Bu Sürece İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi', Diyarbakır'dan Ferda Salık, 'Tarihi Mekanlarda Akran Rehberliği Modelinin Değer Kazanımı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Diyarbakır Kültür Elçileri', Kocaeli'den Çağdaş Sal: 'İlkokul 1. Sınıf Öğretmenlerinin Maarif Modeli Sosyal Sorumluluk Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi'"

"Öğretmen Gözüyle Oyun ve Arkadaşlığın Eğitime Etkisi" konu başlığında bildiri sunacak öğretmenlerle çalışma başlıkları da şu şekilde:

" Yozgat'tan Mehmet Doğan, "Eğitsel Oyunların Eğitim Öğretim Süreçlerine Etkisine Bir Örnek, Şehrimin Kültürel Kodları Oyunumda', Samsun'dan Tuğba Emirhan: '21. Yüzyıl Becerilerinin ve Değerlerin Çocuklara Kazandırılmasında Oyunun Rolü ve İşlevi', İzmir'den Ömer Kahraman, 'Tarih Öğretiminde Oyun Kullanımı Üzerine Öğrenci Görüşleri: Tarihbu Oyunu Örneği'"

Kaynak: AA

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