Erzurum'da Mezarlıkta Cenin Bulundu

Erzurum'un Aziziye ilçesinde mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu.
İlçe çıkışı E-80 kara yolu kenarındaki mezarlıkta poşete sarılı cenin görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, cenini olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.
Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
