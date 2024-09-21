Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze Protestosu - Son Dakika
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Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze Protestosu

Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için 45. kez yürüdü.

21.09.2024 18:47
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Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 45. haftasında sürdürdü.

Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen doktorlar, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türkiye, Filistin ve Türkmenistan bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Palandöken Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi İbrahim Doğan, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerinin 45. haftasında Gazze'yi bir kez daha hatırlatmak ve hatırlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Üç nesildir Gazze topraklarında süregelen soykırım niteliğindeki katliamların devam ettiğini bildiren Doğan, "Kuşaktan kuşağa taşınan kan, gözyaşı, cesaret ve fedakarlıkla Gazze halkı, vatanperverliğin ve onurun simgesi olmuştur. 7 Ekim'den bu yana tam 351 gündür işgalci İsrail ordusu ve işbirlikçileri, soykırım ve katliamlarına devam ediyor. Siyonist zalimler, 'emzikli bebekten ak saçlıya kadar' her canlının katledilmesini kendilerine hak görüyor. Ancak şunu bilmelidirler ki gayrimeşru işgalcilerin meşru müdafaa hakkı yoktur." diye konuştu.

Zulme karşı duran hekimler ve sağlık çalışanları olarak bu azgın topluluğa karşı mücadelelerini daha da şiddetlendireceklerini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Üniversite kampüslerinden meydanlara kadar her yerde, Gazze halkına desteğimizi haykıracağız. Dün olduğu gibi bugün de İsrail'i ve onu meşru gören çürümüş insan müsveddelerini lanetlediğimizi ve her alanda boykot ettiğimizi ilan ediyoruz. Çünkü zulme karşı durmak ve hakkı haykırmak, bu dünyada evlatlarımıza bırakabileceğimiz en şerefli mirastır. Fakat daha da şereflisi, dün Çanakkale'de, Bosna'da, Karabağ'da, bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta olduğu gibi yarın Filistin'de, Doğu Akdeniz'de ve Doğu Türkistan'da haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdürmektir. Biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla ve eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze Protestosu - Son Dakika

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