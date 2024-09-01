Erzurum\'da sulama amaçlı yapılan gölette jet ski keyfi

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ERZURUM'un Palandöken ilçesinde 2 bin 300 metre rakımda sulama amaçlı yaptırılan Tekederesi Göleti, piknikçilere jet ski keyfi sunuyor. Belediyeye ait sosyal tesislere hafta sonları pikniğe gelenler, jet skiyle gölette tur atıyor.

Dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden Konaklı Kayak Merkezi'nin hemen yakınında, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Göleti, 1993 yılında DSİ tarafından sulama amaçlı yapıldı. Kırsal mahallelerin arazilerinin sulanmasında kullanılan gölet, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Belediye, göleti sosyal bir yaşam alanına dönüştürerek, piknik alanı olarak hizmete açtı. Kavak, çam ve değişik ağaç türleriyle kaplı gölet ve çevresi, Erzurumluların şehrin gürültüsünden uzaklaştıkları bir alan haline geldi. Hafta sonları onlarca Erzurumlunun piknik yaptığı gölette jet ski turları da düzenlenmeye başlandı. 2 bin 300 metre rakımdaki gölete gelen misafirler, belediyenin iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin görevlileri Uğurcan Karaca (29) ve Suat Uluç (24) tarafından alınan güvenlik önlemleri altında jet skiye biniyor. Ziyaretçiler, jet skilerle 5 ile 7 dakika süreyle tur atmanın keyfini yaşıyor.

Üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Berivan İlter (20), ilk defa bindiği jet skiyle büyük heyecan yaşadığını söyledi. Genellikle deniz sahillerinde görülen jet ski turlarının Erzurum'da da olduğunu ifade eden Berivan İlter, "Uzağa gitmeye gerek yok. Bu heyecanı Erzurum'da da yaşayabilirsiniz" dedi.

Afganistan'dan eğitim için Erzurum'a geldiğini ifade eden Marziye Mousavi (19) ise "Su jetini ilk defa denedim çok güzel ve heyecanlıydı. İlk defa bindim, korkmadım. Çünkü suyu ve denizi seviyorum" diye konuştu.

Gölette arama-kurtarma görevlisi olarak çalıştığını belirten Suat Uluç, kışın kayakla yaz aylarında ise jet skiyle çalıştıklarını belirtti. Gölette jet skiye ilginin fazla olduğunu ifade eden Uluç, "Tekederesi Göleti'nde su jetinin yanı sıra 6 kişilik rafting botu ve 2'şer kişilik kano var. Su jetiyle birlikte bunlara da çok ilgi oluyor. Batıda sahillerde gördüğümüz su jetiyle gölette isteyenlere hizmet veriyoruz. Piknik için gelenler su jetine çok ilgi gösteriyor. Tekederesi Göleti'nin kışın ayrı, yazın ayrı bir güzelliği var" ifadelerini kullandı.