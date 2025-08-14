Erzurum'daki Trafik Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Erzurum'daki Trafik Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti

14.08.2025 16:00
Gülseda Onay, Erzurum'da refüje çarpan otomobilde hayatını kaybederek Kırşehir'de toprağa verildi.

ERZURUM'da refüje çarpıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden Gülseda Onay (18), memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 12 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında, Erzurum- Tortum kara yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum'dan Şenkaya ilçesi istikametine giden Nasuh Akura (26) idaresindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, Karagöbek Mahallesi girişinde, aşırı hız nedeniyle refüje çarpıp karşı yola savruldu. Takla atarak yol kenarındaki menfeze düşen otomobilden fırlayan sürücü Nasuh Akura, metrelerce sürüklendi. Sürücü ile otomobilde yaralanan Gülseda Onay'a ilk müdahaleyi Ardahan'dan Erzurum'a hasta götüren ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Erzurum'dan sevk edilen ambulanslara alınan yaralılardan sürücü Nasuh Akura, Erzurum Şehir Hastanesi, Gülseda Onay ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akura ve Onay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülseda Onay'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Kırşehir'e getirilen Onay için Eski Sanayi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gülseda Onay'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Gülseda Onay, Dedeli köyünde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Nasuh Akçura'nın ise Antalya'nın Finike ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

