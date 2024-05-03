Erzurum'dan Filistin'e destek için yürüdüler - Son Dakika
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Erzurum'dan Filistin'e destek için yürüdüler

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrenci kulüp ve toplulukları, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. ETÜ Kampüsü'nde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınayarak dünya üniversitelerinde İsrail'i protesto eden öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. Yürüyüşe ETÜ Rektörü de katıldı.

03.05.2024 18:46
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Erzurum'dan Filistin'e destek için yürüdüler

ERZURUM - Erzurum Teknik Üniversitesi öğrenci kulüp ve toplulukları Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

ETÜ Kampüsü içinde bulunan Gelin Paşa Cami önünde Cuma Namazı sonrası bir araya gelen öğrencilere akademisyen ve üniversite personeli de destek verdi. Gelin Paşa Cami'nden Rektör Binasına doğru yürüyüş yapan topluluk, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği insanlık dışı saldırıları kınamak ve dünya üniversitelerinde İsrail'i protesto eden öğrencilerle beraber olduklarını ilan etmek için bir araya geldiklerini ifade ettiler. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ta yürüyüşün başından sonuna kadar öğrencilerle beraber oldu.

"Yanan bir ateşin dışa vurumudur"

Öğrenci toplulukları adına konuşan İngilizce Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Emirhan Keleş, "Bugün burada sizlerle bir araya gelmemizin sebebi, içimizde yanan bir ateşin dışa vurumudur. Gözlerimizin önünde yaşanan haksızlıkları, adaletsizlikleri görmezden gelmek mümkün değildir. ABD New York Eyaleti Colombiya Üniversitesi'nden başlayarak tüm dünyada Filistin'e destek olan gruplara yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz. Bu saldırılar sadece onlara değil, tüm insanlığa yapılmış bir haksızlıktır. Filistin'de yaşanan zulmü, gözlerimizin önünde sessizce izlemek yerine, sesimizi daha çok yükseltmeli ve karşı durmalıyız. Masum insanların yaşadığı acıları unutmamalı, onların yanında olmalıyız. Bu sadece bir insanlık görevidir. Tepkimizi sadece kelimelerin arkasına saklanarak değil boykotlarla,yürüyüşlerle vb. uygulamalarla Adalet ve insanlık için tüm dünyayı harekete geçirerek gösteriyoruz, Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Barış ve adalet için birlikte mücadele etmeliyiz. Unutmayalım ki, zulme sessiz kalanlar zulme ortak olurlar. Bugün burada birlikte durarak, insanlık onurunu koruma mücadelesine katılıyoruz. Sessiz kalmayacağız, insanlık onurunu korumak için el ele vermeye devam edeceğiz. Gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakabilmek için bugün burada bir araya geldik ve bu mücadeleyi daima sürdüreceğiz. Sesimizi yükseltmekten ve adalet için mücadele etmekten korkmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. İnsanlık için birlikte durmaya devam edeceğiz, çünkü adalet gecikse de asla engellenemez." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından hep birlikte dua edilerek etkinlik sonlandırıldı.

Kaynak: İHA

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