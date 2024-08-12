Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde Gönüllü Polisler Afet Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde Gönüllü Polisler Afet Eğitimi Alıyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü\'nde Gönüllü Polisler Afet Eğitimi Alıyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli gönüllü polisler, AFAD ekipleri ile koordineli çalışmak için afet eğitimi alıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte gerçekleştirilen eğitimlerde polisler, enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma usulleri ve malzeme kullanımı gibi konuları öğreniyor.

12.08.2024 11:45
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TÜRKİYE'de yaşanabilecek olası afet koşullarında ya da acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak olan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli gönüllü polisler, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte eğitmenlerin eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.

Deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikteki Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) sahasında, uzman eğitmenler ile 1'i kadın 30 kişilik gönüllü Polis Arama Kurtarma (PAK) timi, enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma usulleri, sesli ve ikazlı arama, malzeme tanıtım ile kullanma konularında öğrendikleri teorik bilgileri uygulayıp, olası afetlere müdahaleye hazırlanıyor.

YAKICI SICAKTA ZORLU EĞİTİM

Erzurum merkezde görev yapan çevik kuvvet polisleri, bir taraftan görevlerini yaparken bir taraftan da gönüllü olarak katıldıkları Polis Arama Kurtarma (PAK) timinde eğitimlerini sürdürüyor. Polisler, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte eğitmenlerin söylediklerini harfiyen yerine getirerek özveriyle çalışıyor. Gönüllü polisler, eğitim alanındaki ağır ekipmanları kaldırıp, tünel işçisi gibi enkaz alanındaki betonları keserek parçalıyor.

'120 PERSONEL TAMAMEN GÖNÜLLÜ SEÇİLDİ'

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma Birlik Amirliği'nde görevli Volkan Sab, emniyet teşkilatı olarak ülkede meydana gelebilecek afetlerde enkaz güvenlikleri ve enkaz arama kurtarma çalışmalarında görev almak amacıyla kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) biriminin gün geçtikte bir çığ gibi büyüdüğünü belirtti. Volkan Sab, "3 yıldır PAK'ta görev almaktayım. Buradaki eğitimde 120 Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli personele; sahaya giriş süreci, enkazlarda, kentsel aramada nasıl tavır sergileyeceğimizi, daha etkin nasıl çalışabileceğimizi eğitimlerle arkadaşlara gösterdik. Eğitime malzeme tanıtımlarıyla başladık. Kentsel arama kurtarmalarda bizim hangi malzemelere ihtiyaç duyduğumuzdan bahsettik. Enkaz alanlarında sergileyeceğimiz tavırlar, AFAD'la koordineli çalışmalara değindik. Tatbikatlarla arkadaşlara bilgi verdik. Ülkemizde yaşanabilecek her türlü afetlerde PAK, görev alacaktır. Bu eğitim sonrası Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubedeki görevlerimizi ifa ediyoruz. Arama kurtarma birliğine 120 personel tamamen gönüllü seçildi. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü personeline dönem dönem eğitimler verilerek, bu sayının daha da artırılması planlanıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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