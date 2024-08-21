Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri ve tiyatro gösterileri düzenleniyor. Ayrıca müzelerde eserler sergileniyor ve atölyelerde el sanatları sergileniyor. Festival 25 Ağustos'a kadar sürecek.

21.08.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 4. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum'da, 4 gündür kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde müzisyen Sedat Uçan ilahi söylerken, Erzurum Devlet Tiyatrosu Tiyatro Salonu'nda İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından "Kapıların Dışında" oyunu sahnelendi.

Erzurum Kalesi önündeki Aşıklar Sahnesi'nde de Serdar Alyakut, Erol Şahiner, Aşık Nihyettin ve Sinan Öztürk sahne aldı.

Festivalde, radyocu Hop Dedik Ayhan ve haber spikeri Mehmet Aydın, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Gençlerle Başbaşa" etkinliğinde gençlerle buluştu.

Çeşitli söyleşilerin yapıldığı festivalde, atölyelerde farklı el sanatları sergilendi.

Festival kapsamında, kentteki çeşitli müze ve medreselerde eserler sergilendi. Birçok etkinliğin yer aldığı Olimpiyat Parkı'ndaki faaliyetlerin yanında çocuk tiyatrosu Maşa ile Koca Ayı ve sahne şovu Aşuk-Maşuk ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Festivalin dördüncü gününde, müzik grubu Dedublüman, Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde sevenleriyle buluştu.

Festival, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, erzurum, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:36:41. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement