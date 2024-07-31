Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Kamp Merkezi, 15 takımın tercihi oldu - Son Dakika
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Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Kamp Merkezi, 15 takımın tercihi oldu

Erzurum'da bulunan Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon hazırlıkları için yurt içi ve yurt dışından 15 takımın tercih ettiği belirtildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kamp merkezindeki futbolcuları ziyaret ederek başarılar diledi ve antrenmanları izledi. Vali Çiftçi, kentteki uygun hava şartları ve 11 saha ile takımlara hoş geldiniz dedi ve gelecek yıl da takımları ağırlamak istediklerini ifade etti. Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Hatayspor, İstanbulspor, Mardinspor, Al Orobah, Al Hazem, Sepahan, Esteghlal, Neftçi, Araz Nahçıvan, Sebail ve Al Arabi gibi takımlar kamp merkezini tercih edenler arasında yer aldı.

31.07.2024 10:15
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Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezona hazırlanan yurt içi ve dışından 15 takımın tercihi oldu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi kamp merkezinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcuları ziyaret etti.

Teknik ekip ve futbolcularla sohbet eden Çiftçi, oyunculara takımları ile başarı dileyip, antrenmanları izledi.

Vali Çiftçi, kentteki hava şartlarının futbolcuların kamp çalışmaları için çok uygun olduğunu belirtti.

Kamp merkezinde 11 saha olduğu bilgisini veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yurt içinden ve yurt dışından gelen takımlar, hazırlık maçları yaparak önümüzdeki sezona hazırlanıyor. Yerli ve yabancı takımlara 'hoş geldiniz' demek için buradayım. Önümüzdeki yıl da bu takımları şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Dün Antalyaspor buradan ayrıldı. Onlara yetişemedim. Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'dan, İran'dan gelen takımlar var, onların hepsine 'hoş geldiniz' dedik. Takımları ziyaret ederek teknik heyetlere başarılar diledik. Seneye tekrar şehrimize beklediğimizi ifade ettik."

Kamp merkezini tercih eden takımlar şunlar:

Çaykur Rizespor, Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor, Atakaş Hatayspor (Trendyol Süper Lig), İstanbulspor (Trendyol 1. Lig), Mardinspor (Bölgesel Amatör Lig), Al Orobah (Suudi Arabistan Süper Lig), Al Hazem (Suudi Arabistan 1. Lig), Sepahan ve Esteghlal (İran Süper Lig), Neftçi, Araz Nahçıvan, Sebail (Azerbaycan Süper Lig), Al Arabi (Kuveyt Süper Lig).

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Kamp Merkezi, 15 takımın tercihi oldu - Son Dakika

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