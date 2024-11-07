Erzurum Tarım Lisesi'nde İmece Usulü Ekim Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum Tarım Lisesi'nde İmece Usulü Ekim Yapıldı

Erzurum Tarım Lisesi\'nde İmece Usulü Ekim Yapıldı

286 öğrenci ve öğretmen, 850 dönümlük arazide güzlük ekim için imece usulü çalıştı.

07.11.2024 10:19
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ERZURUM'da 286 öğrenciye eğitim öğretim veren Tarım Lisesi'nin 850 dönüm arazisinde güzlük ekim, köylülerle imece usulü yapıldı. Öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı ekim, 36 traktörle yaklaşık 1 hafta sürdü.

Tarım Lisesi, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 2021 yılında eğitim öğretime başladı. Okulda, tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanında 286 öğrenciye eğitim öğretim veriliyor. Erzurum'un yanı sıra çevre il ve ilçelerden öğrencilerin yatılı olarak eğitim aldığı okulda güzlük eğitim için çalışmalar tamamlandı. Öğrenci ve öğretmenlerin aktif rol aldığı eğitim, kırsal mahallelerdeki köylülerin traktör desteğiyle gerçekleştirildi. Okul idaresinin temin ettiği kilolarca tohumu sabah erken saatlerde 36 traktöre bağlanan mibzerlere yükleyen öğrenci ve köylüler, 850 dönüm arazinin ekimini yaklaşık 4 günde tamamladı. İmece usulü ekimin ardından gübre de serpilen arazinin düzenleme çalışmaları 9 traktörün çalışmasıyla sona erdi.

Tarım Lisesi'ne kendi isteğiyle geldiğini ve liseden sonra ziraat fakültesinde okuyup babasıyla profesyonel çiftçilik yapmak istediğini belirten 11'inci sınıf öğrencisi Betül Sorhun, "Geleceğin mesleği ziraat ve tarım olduğu için bu okulu tercih ettim. Ziraat mühendisliği okuyarak ardından çiftçilik yapan babamla tarımı daha profesyonelce yapmak istiyorum" dedi.

Kuzeninin tavsiyesiyle Tarım Lisesi'ne geldiğini ifade eden Mert Irmak, 850 dönüm araziye güzlük tohum ekilmesinde kendilerinin de katıldığını söyledi. Irmak, liseden sonra ziraat fakültesi okuyarak seracılık alanında çalışmayı hedeflediğini söyledi.

Tarım Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılında açıldığını belirten okul müdürü Namık Acar, tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanında 286 öğrenciye eğitim verdiklerini bildirdi. Okulun 850 dönüm arazisini imece usulü yöntemle ektiklerini anlatan Acar, "Okulumuza ait 850 dönüm arazinin güzlük ekimi konusunda çevremizdeki mahallelerden büyük destek aldık. Aziziye ilçemize bağlı kırsal mahallelerden getirilen 36 traktörle 4 gün boyunca imece usulüyle tarlarımızı ekime hazır hale getirdik. Öğrenci ve öğretmenlerimizin de aktif görev aldıkları ekim işlemi, 9 traktörün tarlaları düzeltmesiyle sona erdi. Yaklaşık 1 hafta sürede okul idaremiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle şenlik havasında tarlarımızda sürüm gerçekleştirdik" dedi.

Tarım Lisesi Müdürü Acar, Aziziye Kaymakamlığı, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği, Aziziye İlçe Tarım Müdürlüğü, Aziziye Ziraat Odası Başkanlığı ile yöre çiftçisinin ekime destek verdiğini kaydetti.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum Tarım Lisesi'nde İmece Usulü Ekim Yapıldı - Son Dakika

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