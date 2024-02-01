SİBARYA soğukları Erzurum ve Ardahan\'ı etkisi altına aldı

SİBARYA soğuklarının etkili olduğu Erzurum ve Ardahan, kış sezonunun en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Ardahan'ın Çıldır ilçesi eksi 32,7 derece ile bölgenin en soğuk ilçesi oldu. Ağaçlarda ve çatılarda, buz sarkıtları oluştu.
Kar yağışının etkisini kaybettiği bölge Sibirya soğuklarına teslim oldu. Bölge, kış mevsiminin en soğuk gecesini yaşadı. Meteoroloji verilerine göre bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın 1959 rakımlı Çıldır ilçesi sıfırın altında 32,7 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava Ardahan merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu. Meteoroloji ölçümlerine göre dün gece Ardahan'da en düşük sıcaklık eksi 31,3 derece olarak belirlenirken, Damal'da eksi 21,9, Göle'de eksi 31,5, Hanak'ta eksi 30,4, Posof'ta ise eksi 16,2 derece olarak tespit edildi.
Sürücüler, park halindeki araçlarını çalıştırmak için uzun süre uğraştı. Ağaçlar, kırağıdan beyaza bürünürken, çeşmeler buz tuttu, uzun sarkıtlar oluştu. Donan araçlarını çalıştırmak için uzun uğraşlar veren bazı vatandaşlar, Saatlerdir uğraşıyoruz, aracımız benzinli olmasına rağmen dondu, çalıştıramadık dedi.
AĞAÇLARDA BUZ SARKITI OLUŞTU
Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı illerinden Erzurum da dün gece soğuk havaya teslim oldu. Ağaçlarda ve çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu Erzurum merkezde en düşük sıcaklık eksi 20 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre Erzurum'un bazı ilçelerinde en düşük hava sıcaklığı şöyle oldu
Erzurum merkez eksi 20, Aziziye eksi 26,5, Aşkale eksi 25,9, Horasan eksi 18,8, Karayazı eksi 22, Karaçoban eksi 23,3, Köprüköy eksi 21,2, Tekman eksi 25, Çat eksi 24,1, Şenkaya -18,6
En düşük sıcaklığın sıfırın altında 24,1 olduğu Çat ilçesinde iş yerlerinin camlarını buz kapladı. Esnaf, kazıyıcılarla camları temizlemeye çalıştı. Bozyazı Mahallesi Muhtarı Kenan Uçar, Çat ilçesinin 2 en soğuk günlerini yaşadığını belirterek araçları çalıştırmakta zorlandıklarını söyledi.
BUZ SARKITLARINI KIRDILAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buz sarkıtlarını kırmak için çalışma yaptı. İtfaiye merdiveniyle binaların çatılarına ulaşan ekipler, güvenlik tedbiri altında buz sarkıtlarını birer birer kırdı.
Bu arada bölgedeki illerde en düşük sıcaklıklar Ağrı'da eksi 23,1, Erzincan'da eksi 9,8, Iğdır'da eksi 4,6, Kars'ta eksi 21,4, Muş'ta ise eksi 12,6 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde ise yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayının görüleceğini bildirdi.
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