Erzurum ve Erzincan\'da Hamas lideri İsmail Heniyye ve Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Erzurum ve Erzincan'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğulları ve torunları ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Erzurum'da, Lalapaşa Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üye ve temsilcileri, 10 Nisan'da Heniyye'nin Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 oğlu ve 4 torunu ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İHH Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırım ve bütün yoksunluklara rağmen direnişte 6 ayın geride kaldığını, İsrail'in neredeyse 20 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemediğini söyledi.
İslam dünyasının yeteri kadar hassas olmamasını eleştiren Onay, konuşmasına şöyle devam etti:
"Gazze, direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ediyor. İslam dünyası ise anlamıyor. Nitekim, Filistinli imam Mahmut Hasanat hutbeye çıkarak '30.000 tane şehidin, 70.000 tane yaralının, 100.000 tane sakatın, 2 milyon evsiz ve aç susuzun uyandırmadığı, bir şey anlatmadığı bir ümmete ben buradan konuşsam ne olur konuşmasam ne olur, kamet getirin de namazımızı kılalım' dedi ve hutbeden indi. İnsanlık için feveran, ümmet için sitem olan bu haykırışı çok iyi anlıyoruz."
Türkiye'de çifte vatandaş durumunda ve İsrail vatandaşı olarak 7 Ekim'den sonra İsrail'e destek vermek üzere gidenlerin tespit edilerek vatandaşlıktan çıkarılmalarını talep eden Onay, " Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 3 oğlu ve 3 torunu şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye'yi tebrik ediyoruz. Ailesinden 60 kişiyi bu savaşta şehit veren bir liderin bozulmayan metaneti karşısında tüm azgın güçlerin diz çökeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Açıklamanın ardından gruptakiler, ellerinde taşıdıkları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.
Erzincan
Erzincan'da da Camii Kebir'de cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, Heniyye'nin Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 oğlu ve 4 torunu ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Erzincan Filistin Dayanışma Platformu adına Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de yaşananları kınadı, başta Gazze olmak üzere İslam dünyasında yaşanan zulümlerin bir an evvel son bulmasını istedi.
"Burada insanlığımız için, kardeşlerimiz için, zalimlere karşı duruşumuzu göstermek için, unutmamak için, unutturmamak, vahşete ve zulme alışmamak için beraberiz. Gazze'de 188 gündür zulüm, katliam, soykırım bütün dünyanın gözleri önünde devam ediyor." diyen Yıldız, platform olarak çocuk katili siyonistleri bir kez daha lanetlediklerini belirtti.
Yıldız, "Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 3 oğlu ve 3 torunu şehit edilen, Hamas lideri İsmail Heniye'yi tebrik ediyoruz. Ailesinden altmış kişiyi bu savaşta şehit veren bir liderin bozulmayan metaneti karşısında tüm azgın güçlerin diz çökeceğine inanıyoruz. Dünyanın dört bir yanından feryatlar yükseliyor. Siyahı, beyazı, zengini ve fakiri hiçbirini ayırt etmeksizin insanlığı temelinden sarsan insanlık dışı bir olaya şahitlik ediyoruz. Gazze, tarihin tanık olmadığı bir soykırım ile karşı karşıya." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından vatandaşlar ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayrakları taşırken, zaman zaman Filistin'in yanında olduklarını belirten İsrail'in aleyhinde sloganlar atıp tekbir getirdi.
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