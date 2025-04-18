Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 234 Gözaltı - Son Dakika
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Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 234 Gözaltı

Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 234 Gözaltı

Türkiye ve Avrupa'da düzenlenen 'Orkinos-Bulut' operasyonunda 234 kişi gözaltına alındı.

18.04.2025 13:29
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Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Orkinos-Bulut' operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, arabalar ve ziynet eşyaları emniyette sergilendi. Sergilenen eşyalar arasında lüks saatler dikkat çekti. Gözaltına alınan şüphelilerden 230'u adliyeye çıkarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarını iş birliğiyle uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda 9'u yurtdışında olmak üzere 234 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, çalışmalarında suç şebekelerinin Türkiye'ye, Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden exstacy üretimi ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını ortaya çıkardı. Polis ekipleri İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımına başladı.

234 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da destek verdiği çalışmalarda Avrupa Polis Teşkilatı Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar yapan İstanbul polisi, zanlıların kimlik ve adres bilgileriyle, karıştığı suçları yetkililerle paylaştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda 9'u yurtdışında olmak üzere 234 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait olan ve MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere Türkiye'deki yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Operasyonda ayrıca adreslerde yapılan aramalarda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tespit edilen 'skunk üretim tesisinde' 17 bin 429 adet kök skunk ve kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 106 kilo 992 gram skunk, ruhsatsız 18 tabanca, 4 av tüfeği, bin 225 mermi, çelik yelek, Hollanda'da ikamet aramasında eroin, kokain kalıplamada kullanılan makine ve kalıplar, yüksek miktarda Türk lirası ve döviz, ziynet eşyası, çek, senet ve tapu belgeleri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu, araba ve ziynet eşyaları bugün emniyette sergilendi. Sergilenen eşyalar arasından lüks saatler dikkat çekti.

Sergiye Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız burada yaptığı açıklamalarda uyuşturucu ile mücadeleye devam edeceklerinin mesajını verdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 234 Gözaltı - Son Dakika

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