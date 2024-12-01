Esad, Al Nahyan ve Sudani ile Terörle Mücadeleyi Görüştü

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(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Esad, Al Nahyan ile görüşmesinde, "Suriye'nin tüm teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğini, müttefikleri ve dostlarının yardımıyla terör saldırılarını yenilgiye uğratmaya ve ortadan kaldırmaya muktedir olduğunu" belirtti.

El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş- Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği grupların, Halep'in büyük bölümünün ele geçirildiği bildiriliyor.

Çatışmalar devam ederken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı "askeri bir darbe yapıldığı ve Esad'ın Suriye'den kaçarak Rusya'ya sığındığı" öne sürüldü.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Esad, Irak Başbakanı es-Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Esad-es-Sudani görüşmesine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Beşar Esad, son gelişmeleri, terörle mücadele alanında iki ülke arasındaki ortak iş birliğini ve bir dizi uluslararası meseleyi ele aldı. Irak Başbakanı telefon görüşmesinde, Suriye ve Irak'ın güvenliğinin bir ve aynı olduğunu teyit ederek, Irak'ın terör ve tüm örgütlerle mücadelede Suriye'ye gereken her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı ve ülkesinin Suriye'nin istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlılığının altını çizdi."

Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin de şu paylaşım yapıldı:

"Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suriye'deki son gelişmeleri ve bir dizi bölgesel dosyayı ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Esad telefon görüşmesinde, Suriye'nin tüm teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini, müttefikleri ve dostlarının yardımıyla terör saldırıları ne kadar yoğun olursa olsun onları yenilgiye uğratmaya ve ortadan kaldırmaya muktedir olduğunu vurguladı.

Şeyh Muhammed bin Zayed, ülkesinin terörle mücadele, egemenlik, toprak bütünlüğü ve istikrarın korunması konularında Suriye'ye verdiği desteği teyit etti."