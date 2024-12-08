KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin yıkılmasını kutlayan Suriyelilere tepki gösteren A.K.D., polis tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin devrilmesinin ardından kentte yaşayan Suriyeliler sokaklara döküldü. Suriyeliler araç konvoyu oluşturarak Esad'ın gidişini kutladı. Kutlama yapanların yanına giden A.K.D., Suriyeli gruba tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından A.K.D., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Esad Rejiminin Yıkılmasını Kutlayan Suriyelilere Tepki: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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