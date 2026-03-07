Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi Açıldı. - Son Dakika
Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi Açıldı.

07.03.2026 17:06  Güncelleme: 18:05
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Esat Hal içerisinde yapımı tamamlanan Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı. Yavaş, "Artık burası sadece bir yapı değil; sanatçıların üretim yaptığı, gençlerin hayallerini büyüttüğü bir kültür mekânı olacak. Esat Hâl’in çok önemli bir parçası olan ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hâl Galeri, yıl boyunca düzenlenecek sergiler, etkinlikler ve buluşmalarla Başkentimizin yeni sanat duraklarından biri olacak" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Esat Hal içerisinde yapımı tamamlanan Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Açılışa Prof. Dr. Ruşen Keleş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu, Ankara Milletvekilleri Aylin Yaman ve Adnan Beker ile birlikte birçok Ankaralı katıldı.

"ABB kültür ve sanat konuları konusundaki bilinç düzeyi en yüksek belediyelerimizden biri"

Açılış konuşmasını yapan Keleş, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Görüyoruz ki bilinçli belediye başkanlarımızın görev başında olduğu belediyelerde kültür ve sanat konularına gereği kadar yer verilmeye başlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye'mizi ben kültür ve sanat konuları konusundaki bilinç düzeyi en yüksek belediyelerimizden biri sayma eğilimindeyim. ve bunun böyle olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu eski hal yerinin bir sanat ve kültür merkezi haline getirilmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu doğrultuda atmış olduğu çok büyüme adıma biridir. Başka ülkelerden mesela Fransa'da kültür ve sanat konularına mülki idare amirleri ve belediyeciler yeterli özeni göstersinler diye okullar kurulmuş, bu okullar kurulmuş. Bu okullarda kültür ve sanat konularına ders programlarında önemli yer verilmiştir. Ne yazık ki Türkiye'de bu konuların üniversitelerimizde sanat ve kültür konularına öncelik veren fakültelerde okunmasına geç başlanmıştır ama geç başlanmış dahi olsa bu yolda doğruluğun ne olduğunu görme noktasına geldiğimizi görmek de mutluluk vericidir."

Hüseyin Can Güner: "Rant için değil halk için belediyecilik budur"

Güner ise şunları söyledi:

"1980'li yıllarda Esat ve çevresindeki mahallelerimizin günlük ihtiyaçlarını komşularımızın alışveriş ihtiyaçlarını gidermek üzere burada inşa edilmiş olan hal binamız uzun yıllar bu şekilde hizmet vermişti. Devamında artık fonksiyonunu yitirmeye ve elverişsiz hale gelmeye, yıpranmaya yüz tutmuştu ve yeni bir dönüşüme, yenilenmeye, yeniden farklı bir kimlikle Ankara'ya, Çankaya'ya hizmet etmeye ihtiyacı vardı. Uzun yıllar göz ardı edilen bu ihtiyacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş gördü ve giderdi. Bu binayı modern bir yapı haline getirerek tekrar Çankaya'mıza kazandırdık. Kendisine teşekkür ediyorum. Ankara tabii ki Cumhuriyet'in Başkenti kent kimliğinin, kent tarihinin, kent belleğinin çok önemli şekilde korunması gereken hafızanın korunması gereken bir ilimiz ve Çankaya'da merkez olması itibariyle de bu anlamda önem arz ediyor. Zaman zaman soruluyor 'Kent tarihini korumak için belediyelerimiz ne yapıyor? Paydaşlar ne yapıyor' diye. İşte bunu yapıyor. Burayı ranta açmak yerine, buraya bir gökdelen bir plaza dikmek yerine ya da satmak yerine burayı yerinde dönüştürüp sadece mahallenin ihtiyacına hizmet edecek bir alışveriş mekanı olmaktan da çıkartıp seramik atölyesinden sergi salonuna, kütüphanesine ki bu konuda da Ruşen Keleş hocama ayrıca teşekkür ediyorum, kendisinin de eserlerine buraya bağışladığını öğrendik, sağ olsun, var olsun hocam da. Onun adıyla yaşayacak bir kütüphaneye çalışma alanlarına ve kültür sanat yaşam alanlarına kadar her şeyi içinde barındıran modern bir hürriyete büründürüyor. Rant için değil halk için belediyecilik budur diyorum ve bu çalışmada emeği geçen, buranın bu hale gelmesinde başlangıcından itibaren projede emeği geçen herkese başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzerebürokratlarına, çalışan işçi kardeşlerimize, emekçilerine ve bugün bu açılışta bizleri yalnız bırakmayarak burada bulunan tüm konuklara, tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Mansur Yavaş: "Başkentimizin yeni sanat duraklarından biri olacak

Yavaş, şöyle konuştu:

"Bugün burada, Ankara'nın belleğinde önemli bir yeri olan bir yapıyı yeniden hayata kazandırmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. 80'li yıllarda Küçükesat Semt Hali ve Çarşısı olarak inşa edilen bu yapı, uzun yıllar boyunca mahalle hayatının önemli duraklarından biri oldu. İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, Ankara'nın o kendine özgü sıcaklığının hissedildiği bir mekandı. Ancak zaman içinde bu alan işlevini yitirdi ve uzun yıllar atıl kaldı. ve yıkılmayı bekliyordu. Biz ise Ankara'da hiçbir yapının kaderine terk edilmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü bir şehir yalnızca yeni binalarla değil, geçmişini de yaşatarak büyür. Bu anlayışla Küçükesat Semt Hali'ni, bugün 'Esat Hal' adıyla Ankara'nın kültür ve sanat hayatına kazandırıyoruz. Artık burası sadece bir yapı değil; sanatçıların üretim yaptığı, gençlerin hayallerini büyüttüğü bir kültür mekanı olacak. Esat Hal'in çok önemli bir parçası olan ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hal Galeri, yıl boyunca düzenlenecek sergiler, etkinlikler ve buluşmalarla Başkentimizin yeni sanat duraklarından biri olacak."

"Sadece sanat mekanı değil; aynı zamanda gençlerin üretmesine imkan sağlayan bir merkez olacak"

İlk sergimizde ise Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en değerli sanat eğitimcilerinden ve sanatçılarından biri olan Nevide Gökaydın'ın eserlerini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden hemen önce sizlerle buluşturmanın ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. Şehircilik alanında ülkemizin en önemli isimlerinden biri olan ve bugün de aramızda bulunan Sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş'in adını taşıyan kütüphanemiz de hocamızın bizlere emanet ettiği çok kıymetli bir koleksiyona ev sahipliği yapacak. Bu kütüphane; gençlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların buluşma noktası olacak. Sadece sanat mekanı değil; aynı zamanda gençlerin üretmesine imkan sağlayan bir merkez de olacak. Burada yer alan sanat atölyelerimizde güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan gençlerimize ücretsiz eğitim verilecek. Genç Akademi birimimizle gençlerimiz burada hem öğrenecek hem üretecek. Yerel üreticileriz ve kültür girişimcilerimiz de bu mekanda Ankara'nın ekonomisine katkı sunacağını söyleyebilirim.

"Ankara'nın kültür hayatına değer katacağına inandığımız Esat Hal'in Başkentimize hayırlı olmasını diliyorum"

Biz Ankara'yı sadece yollarıyla, parklarıyla, altyapısıyla değil; kültürüyle, sanatıyla ve gençlerin hayalleriyle büyüyen bir şehir olarak görüyoruz. Esat Hal de bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu güzel mekanın hayata geçmesinde emeği olan birçok değerli isim var. Gençlerin yararlanması için tüm kitaplığını bizlere emanet eden Sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş'e, sanat galerimize kurumları ve vakıfları aracılığıyla destek veren ve Ankara'nın kültür hayatına önemli katkılar sunan Sayın Birten Gökyay'a ki yakın zamanda kaybettiğimiz, Ankara için çok kıymetli bir isim olan Sayın Akın Gökyay'ı da bu vesileyle rahmetle anıyorum. Bu sergiye kendi yaptığı çok özel bir eser olan Nevide Gökaydın büstünü gönderen, Ankara için çok değerli bir sanatçı olan Sayın Metin Yurdanur'a, serginin hazırlanmasında büyük emeği olan Sergi Küratörü Sayın Prof. Dr. Serap Buyurgan'a, Rahmi Koç Müzesi ekibine ve bu dönüşüm sürecinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve proje paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Dileğimiz; bu mekanın yıllar boyunca sanatçıların, gençlerin ve Ankaralıların buluştuğu canlı bir kültür merkezi olmasıdır. Ankara'nın kültür hayatına değer katacağına inandığımız Esat Hal'in Başkentimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Ardından Yavaş, Esat Hal Sanat Galerisi'ndeki Nevide Gökaydın sergisinde Sergi Küratorü Prof. Dr. Serap Buyurgan ve Rahmi Koç Müzesi'nden Proje Koordünatörü Mine Sofoğlu bilgi alarak sergiyi gezdi. Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'ni de gezen Yavaş, yeni açılan dükkanları da ziyaret ederek bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

