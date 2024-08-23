Esenler'de trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Esenler'de trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Esenler\'de trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Esenler'de trafik denetimi sırasında otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için tören düzenlendi. Törende şehidin ailesini İstanbul Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş teselli etti.

23.08.2024 12:40
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Esenler'de, trafik denetimi sırasında otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için tören düzenlendi. Törende şehidin ailesini İstanbul Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş teselli etti.

Esenler'de Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos Pazartesi günü trafik denetimi yapan polis ekiplerine otomobil çarptı. Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen dün şehit oldu. Şehit polis memuru Peksoy için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bugün tören düzenlendi. Törene İl Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Tobcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin annesi Döne Peksoy, ağabeyi Muhammet Peksoy, Amcası Eyüp Peksoy ile silah arkadaşları katıldı.

"HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Kahramanımız, şehidimiz, Mustafamız yaklaşık 1 yıllık polisti. İlk görev yeri emniyetimizin gözbebeği olan İstanbul'du. Bayrağımızın dalgalandığı, kutsal vatan topraklarında görev yapmak için yemin etmişti. Mustafa kardeşimiz 19 Ağustos günü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerimizin 15 Temmuz Mahallesi İpekyolı Caddesi'nde kurulan uygulamada görevliydi. Ancak hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hayata tutunmak için 3 gün direndi Mustafa. Ama maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ağustos'ta şehit oldu. Her ölüm erken ölümdür ama aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdüö dedi. Şehidin acılı ailesini Vali Gül ile Emniyet Müdürü Aktaç teselli etti. Törenin ardından Peksoy'un naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


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