Esenler'de yaklaşık 5 aydır süren yol çalışması esnafı zor durumda bıraktı - Son Dakika
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Esenler'de yaklaşık 5 aydır süren yol çalışması esnafı zor durumda bıraktı

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Esenler\'de yaklaşık 5 aydır süren yol çalışması esnafı zor durumda bıraktı
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Esenler\'de yaklaşık 5 aydır süren yol çalışması esnafı zor durumda bıraktı
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Esenler'de Tuna Caddesi'nde temmuz ayında başlayan yol çalışması yaklaşık 5 aydır bitirilemedi. Çamur ve kumla kaplanan sokaklar mahalle sakinlerinin günlük yaşamını zorlaştırırken esnaf da müşteri azalmasından yakınıyor.

Esenler'de yaklaşık 5 aydır tamamlanamayan yol çalışması, mahallede yaşayanlar ve esnafın tepkisine neden oldu. Bozuk yollar nedeniyle yürümekte güçlük çekenler, yağışlı havalarda da çamurla mücadele ediyor. Çalışmalar nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini belirten kasap Emin Yılmaz, "Müşterinin kendisi de gelemiyor, çocuğunu da gönderemiyor. Satışlarımız çok düştü" dedi. Eczane sahibi Ruşen Dündar ise, "Sokaklarımız ile caddelerimiz kum ve çamur içerisinde kaldı. Yolun yürünmeyecek şekilde çamurla kaplanmış olması işlerimizin aksamasına sebep oluyor" diye konuştu.

Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde temmuz ayında başlayan yol çalışması, aradan geçen yaklaşık 5 aya rağmen tamamlanamadı. Çalışmalar nedeniyle bozulan yollar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Bozuk yollar nedeniyle yürümekte güçlük çeken mahalle sakinleri, yağışlı havalarda çamurla mücadele ediyor. Çalışmalar sırasında oluşan gürültü de çevrede yaşayanların tepkisine neden oluyor.

'MÜŞTERİ KENDİSİ GELEMİYOR, ÇOCUĞUNU DA GÖNDEREMİYOR'

Yol çalışması nedeniyle müşteri sayısının azaldığını ve işlerinin olumsuz etkilendiğini belirten esnaf, mağdur olduklarını söyledi. Kasap Emin Yılmaz, "Bizim mağduriyetimiz bugün değil, 3 ay önce başladı. Müşteri içeri giremiyor. Müşteri kendisi de gelemiyor çocuğunu da gönderemiyor. Satışlarımız çok düştü. Bir ödememin 2 ay gecikmesinin yüzünden tüm banka hesaplarıma el konuldu. Zaten iş yapamıyorum ki" dedi.

'CADDELERİMİZ KUM VE ÇAMUR İÇERİSİNDE KALDI'

Çalışmaların sürdüğü caddedeki eczanenin sahibi Ruşen Dündar, "Yakın zamanlarda bölgemizdeki yolların ve kaldırımların yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda Esenler Belediyesi'ne ve sorumlu yetkililere teşekkür ediyorum. Ancak Sakarya ve Tuna caddelerinin kaldırımlarının yenilenmesi kış mevsimine kaldığı için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi sokaklarımız ile caddelerimiz kum ve çamur içerisinde kaldı. Ama bu proje biterse semtimiz daha güzel olacak. Bu işlerin bir an önce hızlandırılıp bitmesini rica ediyoruz. Trafiğin ara sokaklara verilmesi ve yolun yürünmeyecek şekilde çamurla kaplanmış olması işlerimizin aksamasına sebep oluyor. Ama yapılan işin neticesini düşününce bunu çok fazla önemsemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARDA HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI GECİKMELER YAŞANIYOR'

Tuna Mahallesi Muhtarı Sebahattin Çoku ise yol çalışması hakkında bilgi vererek, "Tuna Caddemizde temmuz ayından bu yana çalışmalar yapılıyor. Bunun sonrasında belediyemiz yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki mahalle sakinlerimiz bu konudan biraz şikayetçi, buradan onların affına sığınıyoruz ancak çalışmalarda hava şartlarından dolayı biraz gecikmeler yaşanıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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